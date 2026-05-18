تقديم 1588 خدمة طبية خلال قافلة مجانية بكفر الشيخ

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، توقيع الكشف الطبي على 950 مواطنًا خلال القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الشؤون الصحية بوحدة إبراهيم كلبوش الصحية بعزبة اسكندر الصغرى بمدينة مسير، تحت إشراف الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل وزارة الصحة، ومحمد صلاح، رئيس مدينة مسير، والدكتور مجدي شنح، منسق القوافل الطبية، في إطار جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة بمختلف القرى والتوابع.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن القافلة ضمت عيادات (الباطنة، والأطفال، والجراحة العامة، والجلدية، والنساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والعظام، والرمد) وتم إجراء 149 تحليلًا طبيًا (معمل دم – معمل طفيليات)، و27 فحصًا بالأشعة (أشعة عادية – سونار)، إلى جانب تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي تناولت التوعية بالأمراض المزمنة وطرق الوقاية منها، استفاد منها 270 مواطنًا.

وأكد محافظ كفرالشيخ استمرار جهود الدولة في دعم القطاع الصحي وتقديم خدمات طبية متنوعة لأهالينا، مشيرًا إلى أنه في إطار استدامة مبادرتي «100 مليون صحة» و«افحص واطمئن» للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، تم إجراء 165 فحصًا طبيًا لـ83 مواطنًا، وتم تحويل 13 مريض إلى أقرب مستشفى لاستكمال الفحوصات واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مع صرف الأدوية مجانًا لجميع الحالات.

وأعرب محافظ كفرالشيخ عن تقديره للجهود المبذولة في تقديم خدمات طبية متكاملة لأهالينا بالمحافظة، موجهًا خالص الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على دعمه المتواصل للقطاع الصحي، وحرصه على وصول الخدمات الطبية المجانية إلى المواطنين بمختلف قرى ومراكز محافظة كفرالشيخ.