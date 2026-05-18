عملاق التعدين أنجلو أمريكان يبيع آخر أصوله للفحم في أستراليا مقابل 3.86 مليار دولار

أعلنت شركة "أنجلو أمريكان" البريطانية للتعدين، اليوم عن بيع ما تبقى من أصولها الخاصة بفحم صناعة الصلب في أستراليا، في خطوة رئيسية ضمن خطة إعادة الهيكلة التي كشفت عنها قبل عامين في مثل هذا الشهر.



وقالت الشركة إن شركة "ديلمار ليميتد" وافقت على شراء الأصول مقابل 3.86 مليار دولار، منها 2.3 مليار دولار نقدًا مقدمًا، بينما سيتم تسوية الجزء المتبقي من الصفقة عبر آلية مرتبطة بالأسعار المستقبلية، بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.



وأضافت "أنجلو أمريكان" أنها ستستخدم العائدات، التي من المتوقع بدء استلامها في أوائل عام 2027، في خفض صافي ديونها، والتي بلغت 8.57 مليار دولار حتى 31 ديسمبر،

وقال دنكان وانبلاد، الرئيس التنفيذي للشركة: "يمثل هذا الاتفاق خطوة رئيسية أخرى نحو تبسيط محفظتنا قبل استكمال اندماجنا مع شركة تيك".

وتشمل المناجم التي سيتم بيعها إلى "ديلمار ليميتد" منجمي مورانباه نورث وجروسفينور، إضافة إلى عدد من الأصول الأخرى المملوكة عبر ترتيبات مشاريع مشتركة مختلفة.

ونوهت "فاينانشال تايمز" عن أن عرض "ديلمار ليميتيد" البالغ 3.8 مليار دولار يطابق العرض السابق الذي قدمته شركة "بيبودي إنرجي"، والتي انسحبت لاحقًا من الصفقة بحجة وقوع "حدث سلبي جوهري"، وذلك عقب اندلاع حريق تحت الأرض في منجم مورانباه نورث في مارس 2025.



وقالت "أنجلو أمريكان" إنها لا تزال تطعن في مزاعم "بيبودي"، مضيفة: "لا تزال أنجلو أمريكان واثقة من أن الحادثة التي وقعت في منجم مورانباه نورث، والتي استندت إليها بيبودي لتبرير إنهاء الاتفاق، لا تشكل تغييرًا سلبيًا جوهريًا".

وعلق وانبلاد على منجم مورانباه نورث، في أبريل الماضي، قائلًا إنه عاد إلى عمليات التعدين الطويلة الطبيعية، ويواصل حاليًا مرحلة رفع الطاقة الإنتاجية تدريجيًا، مضيفًا أن "تقدمًا كبيرًا" تحقق في منجم جروسفينور منذ أن سمحت الجهة التنظيمية بإعادة الدخول إلى المنطقة تحت الأرض في أغسطس من العام الماضي.

وباحتساب الصفقة المعلنة سابقًا لبيع عمليات "جيلينباه إيست"، و"ليك فيرمونت" في نوفمبر 2024، ستكون "أنجلو أمريكان" قد حققت 4.9 مليار دولار من مبيعات مناجم الفحم المعدني.



كانت "أنجلو أمريكان" قد كشفت عن خطة إعادة هيكلة تاريخية في 14 مايو 2024، تضمنت بيع أصولها الخاصة بالبلاتين والألماس إلى جانب أصول فحم صناعة الصلب، وذلك بعد فترة قصيرة من تقديم شركة "بي إتش بي" أول عرض استحواذ على الشركة، والذي انتهى بالفشل.

ومن بين هذه الأصول، لم يتبق للبيع سوى شركة "دي بيرز"، التي تمتلك "أنجلو أمريكان" حصة 85% فيها،

وقالت الشركة إنها دخلت في مناقشات تفصيلية مع قائمة مختصرة من المشترين المحتملين، من بينهم حكومة بتسوانا، التي تمتلك حصة 15% في الشركة.

لكن بيع "دي بيرز" يواجه تعقيدات، إذ خفضت "أنجلو أمريكان" قيمة الشركة مرتين خلال عامين، وكان آخر تقييم لحصتها في دي بيرز عند 2.3 مليار دولار، انخفاضًا من 4.1 مليار دولار.



وقال وانبلاد الشهر الماضي، ضمن ملاحظات تحديث إنتاج الربع الأول للمجموعة: "أنجلو أمريكان ملتزمة بالتخارج من دي بيرز، ونواصل إحراز تقدم في عملية البيع الرسمية، ونتوقع تقديم تحديث خلال عام 2026"، مضيفًا أن الاندماج مع شركة تيك من المتوقع استكماله بحلول مارس 2027 على أقصى تقدير.