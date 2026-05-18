دعم عربي للقطاع الصحي في لبنان خلال اجتماعات جنيف

على الرغم من التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في لبنان جراء استمرار الغارات الإسرائيلية والتي أسفرت عن حدوث دمار واسع بالبنية التحتية ووجود نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وخروج العديد من مستشفيات الجنوب عن الخدمة ، إلا أن هناك دعما عربيا كبيرا للبنان على الساحة الدولية لتسليط الضوء على حجم المعاناة التي يتكبدها هذا البلد العربي جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وفي هذا الإطار ، تبنى اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب - الذي عقد في جنيف على هامش أعمال الجمعية العمومية الـ79 لمنظمة الصحة العالمية بمشاركة وزير الصحة اللبناني الدكتور ركان ناصرالدين - بالإجماع مشروع القرار الذي تقدّم به لبنان لدعم النظام الصحي اللبناني.

وأقرّ مجلس وزراء الصحة العرب، الكلمة العربية الموحدة أمام الجمعية العمومية، التي تضمنت فقرة خاصة بدعم لبنان وقطاعه الصحي في ظل التحديات الراهنة.

ومن المقرر أن يلقي الوزير ركان ناصر الدين غداً كلمة لبنان أمام الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية، كما سيعقد سلسلة لقاءات مع نظرائه من وزراء الصحة المشاركين بهدف تعزيز التعاون في المجالات الصحية وتسليط الضوء على التحديات المتزايدة التي يفرضها العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، كما أنه يستهدف الأطقم الصحية والإسعافية وآليات الإطفاء والإسعاف والمؤسسات الاستشفائية.