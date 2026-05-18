رئيس مركز الداخلة بالوادى الجديد يتفقد أعمال تحسين وتطوير ميدان مسجد صابر وتوسعة طريق موط القصر

تفقد جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، أعمال تطوير وتحسين ميدان مسجد صابر بحي شمال مدينة موط، إلى جانب متابعة أعمال توسعة طريق موط – القصر على الجانبين، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة الطرق والمحاور الحيوية وتحسين الحركة المرورية والمظهر الحضاري للمدينة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها.

- استكمال أعمال تطوير الطرق



وخلال الجولة، تابع رئيس المركز سير العمل بميدان مسجد صابر، حيث تواصل فرق العمل تنفيذ مراحل التطوير المختلفة على أرض الواقع، والتي تشمل أعمال التخطيط والتجهيز تمهيدًا لإنشاء فواصل مرورية حديثة تسهم في تنظيم اتجاهات السير، وتقليل التكدسات، وتحقيق قدر أكبر من السيولة والانضباط المروري، كما يجرى تركيب البلدورات على جانبي الطرق المحيطة بالميدان، في خطوة تعكس تقدم معدلات التنفيذ وبدء ظهور الملامح الجمالية للمشروع، بما يسهم في تحديد المسارات وإضفاء طابع حضاري منظم يعزز من الشكل العام للمنطقة.

وفي السياق ذاته، تابع رئيس المركز أعمال توسعة طريق موط – القصر على الجانبين، والتي تأتي ضمن جهود رفع كفاءة الطريق وتحسين مستوى الأمان والسيولة المرورية، خاصة باعتباره أحد الطرق الحيوية التي تشهد حركة مستمرة للمواطنين والمركبات، مؤكدًا على أن هذه الأعمال تأتي تنفيذًا لخطة تطوير شاملة تستهدف تحسين البنية التحتية والارتقاء بالمظهر الحضاري بمدينة موط، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة اليومية للمواطنين.