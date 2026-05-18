مصرع مهندس صدمه قطار بمزلقان أمون بالإسماعيلية

شهد مزلقان أمون بمحافظة الإسماعيلية حادثًا مأساويًا، أسفر عن مصرع مهندس يدعي عمرو عيسي، بعد تعرضه لحادث تصادم من أحد القطارات أثناء تواجده بمنطقة المزلقان.

وتلقت الأجهزة الأمنية وغرفة عمليات الإسعاف بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة، حيث جرى التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبحسب المعلومات الأولية، تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وأسباب الحادث، مع تحرير المحضر اللازم.