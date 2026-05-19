الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

تجمع بين البساطة والبهجة.. أفكار مبتكرة لتوزيعات عيد الأضحى 2026

ريهام قدري

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تبدأ الأسر في التحضير لأجواء العيد، ويأتي اختيار التوزيعات والهدايا البسيطة في مقدمة الاهتمامات، خاصة تلك التي تُدخل البهجة على الأطفال وتعكس روح العيد الاجتماعية.

وتتنوع أفكار توزيعات عيد الأضحى هذا العام بين التقليدي والمبتكر، حيث يفضل الكثيرون الابتعاد عن الطرق المعتادة والبحث عن أفكار بسيطة وغير مكلفة وفي الوقت نفسه تحمل طابعًا مميزًا.

وتُعد أكياس الحلويات من أكثر التوزيعات شيوعًا، إذ يتم تجهيزها بأشكال جذابة تحتوي على الشوكولاتة والحلوى وقطع البسكويت، مع إضافة لمسات بسيطة مثل شريطة ملونة أو بطاقة تهنئة مكتوب عليها “عيد سعيد”.

كما انتشرت فكرة الصناديق الصغيرة التي تستخدم كعيدية، حيث يتم وضع مبلغ رمزي بداخلها مع بطاقة معايدة وربما قطعة شوكولاتة أو وردة صغيرة، مما يمنح الهدية طابعًا أنيقًا ومميزًا.

وفيما يخص الأطفال، ظهرت أفكار مبتكرة تعتمد على أشكال خروف العيد، سواء في الأكياس أو العلب، وتحتوي على ألعاب صغيرة إلى جانب الحلويات، وهو ما يضيف أجواء من المرح والبهجة لدى الصغار.

كما يفضل البعض استخدام برطمانات شفافة مملوءة بالحلوى أو المارشميلو أو المكسرات، مع تزيينها بملصقات مكتوب عليها عبارات تهنئة بالعيد، وهي فكرة بسيطة لكنها جذابة بصريًا.

ولمحبي الطابع الشرقي، برزت توزيعات البخور والمعطرات الصغيرة التي يمكن تقديمها كهدية أنيقة للكبار، حيث تجمع بين الفائدة والرائحة المميزة التي ترتبط بأجواء العيد.

ويؤكد خبراء التنظيم المنزلي أن التوزيعات لا تحتاج إلى تكلفة عالية بقدر ما تحتاج إلى فكرة مبتكرة ولمسة شخصية، تجعل كل هدية تحمل طابعًا خاصًا يعكس روح المناسبة ودفء العلاقات الاجتماعية.

وفي النهاية، تظل توزيعات عيد الأضحى وسيلة بسيطة لنشر البهجة وتعزيز روح المشاركة، سواء بين الأهل أو الجيران أو الأطفال، في أجواء مليئة بالفرح والود.

