فستان أحمر من الريش… هاندا أرتشيل تثير الجدل بإطلالة لافتة

شاركت الفنانة التركية هاندا أرتشيل جمهورها بصور جديدة من جلسة تصوير لافتة، خطفت بها الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وظهرت هاندا أرتشيل بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا أحمر اللون مزينا بالريش، جاء بتصميم ضيق أبرز رشاقتها، مع فتحة من منطقة الصدر.

ويعود الفستان إلى تصميم المصممة التركية ديلارا فينديك أوغلو (Dilara Findikoglu) من مجموعة ربيع وصيف 2023، المعروفة بتصاميمها غير التقليدية والجريئة.

واعتمدت هاندا تسريحة شعر بسيطة، إذ لملمت شعرها ورفعته إلى الأعلى، ما أضفى على إطلالتها طابعا أنيقا ومميزا.

وتتواجد الفنانة التركية حاليا في مدينة كان الفرنسية، حيث حضرت عددا من فعاليات الدورة الـ79 من مهرجان كان السينمائي، وسط تفاعل واسع من جمهورها.

وعلى جانب آخر، سبق أن ارتبط اسم هاندا أرتشيل بتداول قائمة ضمت عددا من نجوم تركيا، زعم تورطهم في قضايا تتعلق بتعاطي مواد مخدرة، وهو ما أثار جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.