هيثم شعبان: نظام الدوري الحالي غير عادل

أكد هيثم شعبان المدير الفني لفريق حرس الحدود، أن الفريق هبط إلى دوري المحترفين، بعد فوز غزل المحلة على الاتحاد السكندري.

وأشار شعبان في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti تقديم الإعلامي هاني حتحوت، إلى إمكانية حدوث تغييرات تتعلق بنظام المسابقة، مؤكدًا أن إلغاء الهبوط هذا الموسم يظل واردًا.

وانتقد شعبان نظام الدوري الحالي، معتبرًا أنه غير عادل، في ظل الضغوط الكبيرة والتحديات التي تواجه الأندية، وهو ما أثر بشكل واضح على المنافسة ومصير بعض الفرق خلال الموسم الجاري.

واقتنص حرس الحدود ثلاث نقاط ثمينة من كهرباء الإسماعيلية، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد بتروسبورت فى الجولة الـ32، ضمن منافسات الدوري المصريالممتاز.

وافتتح حرس الحدود التهديف في الدقيقة 45+6، عن طريق محمد النيجلي.

وأضاف حرس الحدود الهدف الثاني في الدقيقة 65، عن طريق مؤمن عوض.

وبهذه النتيجة يتجمد كهرباء الإسماعيلية في المركز الـ11 برصيد 30 نقطة، وأرتفع رصيد حرس الحدود إلى النقطة 26 محتلاً المركز الثاني عشر في المجموعة الثانية.