الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

ضربة الشمس لا تبدأ فجأة.. أعراض خفية قد تتحول إلى خطر قاتل

ولاء عادل

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يحذر الأطباء من تجاهل العلامات المبكرة لضربة الشمس، مؤكدين أن بعض الأعراض البسيطة مثل الدوخة أو الإرهاق قد تكون إنذارًا مبكرًا لحالة صحية خطيرة قد تهدد الحياة إذا لم يتم التعامل معها سريعًا.

ووفقًا لتقارير طبية نشرها موقع Times Now، فإن التعرض لفترات طويلة للحرارة الشديدة، مع الجفاف والرطوبة المرتفعة، قد يؤدي إلى فقدان الجسم قدرته الطبيعية على تنظيم درجة حرارته.

 

كيف يفقد الجسم قدرته على التبريد؟

في الظروف الطبيعية، يعتمد الجسم على التعرق لتبريد نفسه والحفاظ على درجة حرارة مستقرة، لكن خلال موجات الحر الشديدة، قد تصبح هذه الآلية غير فعالة، خاصة مع نقص السوائل أو سوء التهوية.

ومع استمرار ارتفاع حرارة الجسم، تبدأ الأعضاء الحيوية مثل الدماغ والقلب والكليتين في التعرض للإجهاد، ما قد يؤدي في الحالات الخطيرة إلى فقدان الوعي أو فشل بعض الأعضاء.

وأوضح الدكتور أميتابها غوش أن ارتفاع الرطوبة، وقلة شرب المياه، وارتداء الملابس الضيقة، وبذل مجهود بدني كبير في الطقس الحار، كلها عوامل تزيد من احتمالات الإصابة بضربة الشمس.

علامات مبكرة لا يجب تجاهلها

ويؤكد الأطباء أن الجسم غالبًا ما يرسل إشارات تحذيرية قبل الوصول إلى مرحلة الخطر، إلا أن كثيرين يتعاملون معها باعتبارها مجرد إرهاق عابر.

ومن أبرز الأعراض المبكرة المرتبطة بضربة الشمس:

  • صداع مستمر أو شعور بالدوخة.
  • إرهاق شديد وضعف عام.
  • الغثيان أو القيء وفقدان الشهية.
  • تقلصات عضلية في الساقين أو البطن.
  • تعرق غزير يتبعه جفاف وسخونة الجلد.
  • اضطراب التركيز أو الشعور بالارتباك والانفعال.

وأشار الدكتور نيراج كومار إلى أن تجاهل هذه العلامات قد يؤدي إلى ارتفاع خطير في حرارة الجسم يؤثر على الدماغ وأجهزة الجسم المختلفة.

الفئات الأكثر عرضة للخطر

ويرى المختصون أن بعض الفئات تكون أكثر تأثرًا بموجات الحر والإجهاد الحراري، ومن أبرزها:

  • كبار السن.
  • الأطفال.
  • العمال الذين يعملون في الأماكن المفتوحة.
  • مرضى القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم.
  • الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم دون وسائل تبريد مناسبة.

 

كيف يمكن الوقاية من ضربة الشمس؟

وينصح خبراء الصحة باتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية خلال فترات الحر الشديد، أبرزها:

  • شرب الماء باستمرار حتى دون الشعور بالعطش.
  • استخدام محاليل تعويض الأملاح أو المشروبات الغنية بالإلكتروليتات.
  • تجنب التعرض المباشر للشمس بين الساعة 11 صباحًا و4 عصرًا.
  • ارتداء ملابس قطنية خفيفة وفضفاضة.
  • تغطية الرأس أثناء الخروج.
  • تقليل تناول المشروبات الغنية بالكافيين مثل الشاي والقهوة.

ويشدد الأطباء على أن الانتباه المبكر للأعراض والتدخل السريع يمكن أن يمنع تطور الحالة إلى مضاعفات خطيرة، خاصة خلال موجات الحر القاسية التي تشهدها العديد من الدول حول العالم.

تموين الشرقية يضبط 5.5 طن مخللات فاسدة و 26ألف لتر وقود مجهولة المصدر

جانب من المضبوطات

تحذير عاجل.. علامة بسيطة في العين قد تكشف ارتفاع السكر

تحذير عاجل.. علامة بسيطة في العين قد تكشف ارتفاع السكر

أبطال فيلم FJORD يخطفون الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان كان

ابطال فيلم FJORD بمهرجان كان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراولة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراولة؟

