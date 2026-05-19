استرداد 5250 مترًا من أراضي الدولة بالمزارع الإنتاجية بالغردقة

نجحت الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجهات المعنية، في استرداد مساحة 5250 مترًا مربعًا من أراضي الدولة بمنطقة المزارع الإنتاجية بمدينة الغردقة، بما يعادل نحو فدان وربع الفدان، وذلك ضمن حملات الدولة المستمرة لإزالة التعديات والحفاظ على المال العام وفرض سيادة القانون.

وأكدت اللجنة المشرفة على أعمال الاسترداد أن الأرض المستردة كانت تُستخدم بشكل مخالف للقانون كموقع لفرش وتجميع المخلفات العضوية، الأمر الذي استدعى تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات والتحفظ الكامل على الموقع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والبيئية اللازمة بحق المخالفين.

وضمت اللجنة الدكتور خميس جمعة عبدالصالحين مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، والأستاذ ماجد مرزوق متى، ومصطفى عبدالسميع، ومصطفى حلمي محمد، وهاني شنودة من الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، إلى جانب الأستاذ فوزي محمد عبد الحميد مساعد رئيس حي شمال الغردقة، والأستاذ حسن علي مدير مكتب رئيس حي شمال الغردقة.

وتولت اللجنة أعمال المعاينة الميدانية وفحص الموقع ورصد المخالفات والتعامل معها وفق الضوابط المعمول بها، بالإضافة إلى تحديد الحدود الجغرافية للأرض المستردة وتأمين الموقع بالكامل.

واختتمت اللجنة أعمالها بالتأكيد على تحرير المحاضر القانونية اللازمة وحصر التلفيات والتحفظ على الموقع تمهيدًا لتسليمه إلى جهات الاختصاص، تمهيدًا لإعادة استغلاله في المشروعات التنموية والإنتاجية التي تخدم الصالح العام.