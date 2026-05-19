حملات مكثفة ببني سويف.. ضبط منشآت غير مرخصة وسلع فاسدة في مركز ناصر

أشرف السكرتير العام لمحافظ بني سويف، الأستاذ كامل علي غطّاس، على حملة نفذتها اللجنة المُشكلة لحصر المُنشآت والكيانات غير المرخصة، والتي تُمارس أنشطة صناعية أو تجارية أوخدمية، بدائرة المحافظة، وذلك لتوفيق أوضاعها وضمها إلى الكيانات المرخصة وفق القانون والقواعد المنظمة لذلك

حيث قامت اللجنة بالمرور والتفتيش على 20 منشأة تجارية وصناعية وطبية وغذائية بدائرة مركز ومدينة ناصر، شملت محلات بقالة وسوبر ماركت ، صيدليات، مراكز تجميع ألبان، مخازن سلع غذائية واستهلاكية، مطاعم أكلات شعبية،أعلاف، مُخصّبات زراعية، تسالي ..وغيرها

وقد تم تحرير عدد من المحاضر المتنوعة" بحسب اختصاص وصلاحيات أعضاء اللجنة"، والتي شملت تحرير محاضر لإدارة أنشطة بدون تراخيص ، حيازة سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي،طرح سلع مجهولة المصدر وغش تجاري، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادات صحية لعاملين في نشاط تداول المواد والسلع الغذائية، بجانب التحفظ على كميات من المضبوطات من مخصبات زراعية وألبان وأسطوانات غاز منزلى في أنشطة تجارية

شارك في الحملة: الأستاذ شوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر، المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد قريبة وكيل مديرية الصحة، الدكتور أحمد عبد العظيم مدير العلاج الحر، وباقي أعضاء اللجنة من الطب البيطري ،الزراعة، العمل، سلامة الغذاء، هيئة الدواء، والإدارة العامة للمراجعة والحوكمة الداخلية "التفتيش المالي والإداري " بالمحافظة.