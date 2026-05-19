انطلاق برنامج «منحة الإمام الطيب» لإعداد قيادات نسائية حول العالم

انطلقت اليوم الثلاثاء، بقاعة الأزهر للمؤتمرات، فعاليات حفل تدشين "منحة الإمام الطيب للبرنامج الدولي لإعداد قيادات نسائية عالميا"، تحت الرعاية الكريمة، للإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك بتنظيم مشترك بين المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وكلية العلوم الإسلامية للوافدين، ومؤسسة "أركان" للتنمية المستدامة، تحت شعار: "بالعلم والقيادة... نصنع جيلاً يغير العالم".

المشاركون في الحفل

وشهدت منصة الحفل كلمات لكل من: الدكتور عباس شومان، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتورة نهلة الصعيدي، مؤسس البرنامج - مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، وعميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر – نائب رئيس المنظمة، والدكتور عمرو الورداني، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المصري، والأستاذ أحمد أبو الشوك، أمين عام مؤسسة أركان للتنمية المستدامة ، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ، والدكتورة ماريان مجدي، عضو مجلس النواب، وعضو المجلس القومي للمرأة.

وشهد حفل التدشين حضورًا رفيع المستوى، وعلى رأسهم: اللواء وائل بخيت، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، د.عبد الدايم نصير، مستشار فضيلة الامام الأكبر، وأمين عام المنظمة، وبمشاركة عدد من كبار قيادات الأزهر الشريف، والشخصيات العامة، والمسؤولين، إلى جانب لفيف من السفراء، وعمداء الكليات، ونخبة من القيادات التنفيذية والأكاديمية والدينية، بما يعكس أهمية البرنامج، ودوره في دعم وتأهيل المرأة على المستويين المحلي والدولي.

تمكين المرأة وتأهيلها علميًّا وفكريًّا وقياديًّا

ويأتي البرنامج الدولي، في إطار رؤية الأزهر الشريف لتمكين المرأة وتأهيلها علميًّا وفكريًّا وقياديًّا، بما يسهم في إعداد كوادر نسائية قادرة على صناعة التأثير الإيجابي في مجتمعاتها.

تعزيز قيم التنمية والاستقرار

واستُهلت فعاليات الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها السلام الوطني، ثم كلمات افتتاحية لعدد من الشخصيات المشاركة، تناولت أهمية البرنامج وأهدافه في بناء قيادات نسائية واعية ومؤهلة، قادرة على حمل رسالة الوسطية، وتعزيز قيم التنمية والاستقرار.

برنامج تدريبي وعلمي متكامل

وتهدف "منحة الإمام الطيب" إلى إعداد وتأهيل القيادات النسائية الوافدة، وصقل مهاراتهن القيادية والفكرية والدعوية، من خلال برنامج تدريبي وعلمي متكامل، يرسخ قيم الاعتدال والوعي، ويعزز دور المرأة في بناء المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة، بما يجسد الدور العالمي للأزهر الشريف في بناء الإنسان، ودعم التمكين المعرفي والإنساني.