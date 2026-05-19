قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
د. نهلة الصعيدي : منحة الإمام الطيب انطلاقة جديدة لتمكين القيادات النسائية
الداخلية: ورش تدريبية لمواجهة أشكال حروب الجيلين الرابع والخامس | صور
أي رقم يطلب.. ليفربول يفتح خزائنه لخليفة صلاح | ما القصة؟
حريق يلتهم 3 هناجر في شبرامنت خلف فيلا حسن حمدي.. صور
سيراميكا كليوباترا: نكن كل احترام وتقدير لجماهير الزمالك لكن ما فعله مجلس الإدارة غير احترافي
المتهم ابنه من زوجة أخرى.. كشف حقيقة اختطاف مريض نفسي داخل سيارة في القاهرة
سيراميكا كليوباترا: لن نقيم ممرًا شرفيًا للزمالك حال تتويجه بالدوري المصري
بالمستندات.. سيراميكا كليوباترا يكشف عن الخطابات الرسمية لمنح حصة تذاكر النادي لجماهير الزمالك
أخبار التوك شو| أسعار اللحوم في الأسواق اليوم وأفضل طريقة للتسوية.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس
خطاب رسمي من سيراميكا كليوباترا يكشف حقيقة التنازل عن حصة التذاكر للزمالك
الصحة: إعداد الخطة الوطنية للتكيف الصحي مع تغير المناخ
تضمن مغالطات عدة.. حماس تنتقد ما ورد في تقرير مجلس السلام بشأن غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

انطلاق برنامج «منحة الإمام الطيب» لإعداد قيادات نسائية حول العالم

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم

انطلقت اليوم الثلاثاء، بقاعة الأزهر للمؤتمرات، فعاليات حفل تدشين "منحة الإمام الطيب للبرنامج الدولي لإعداد قيادات نسائية عالميا"، تحت الرعاية الكريمة، للإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك بتنظيم مشترك بين المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وكلية العلوم الإسلامية للوافدين، ومؤسسة "أركان" للتنمية المستدامة، تحت شعار: "بالعلم والقيادة... نصنع جيلاً يغير العالم".

المشاركون في الحفل

وشهدت منصة الحفل كلمات لكل من: الدكتور عباس شومان، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتورة نهلة الصعيدي، مؤسس البرنامج - مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، وعميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار،  والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر – نائب رئيس المنظمة، والدكتور عمرو الورداني، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المصري، والأستاذ أحمد أبو الشوك، أمين عام مؤسسة أركان للتنمية المستدامة ، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ، والدكتورة ماريان مجدي، عضو مجلس النواب، وعضو المجلس القومي للمرأة.

وشهد حفل التدشين حضورًا رفيع المستوى، وعلى رأسهم: اللواء وائل بخيت، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، د.عبد الدايم نصير، مستشار فضيلة الامام الأكبر، وأمين عام المنظمة، وبمشاركة عدد من كبار قيادات الأزهر الشريف، والشخصيات العامة، والمسؤولين، إلى جانب لفيف من السفراء، وعمداء الكليات، ونخبة من القيادات التنفيذية والأكاديمية والدينية، بما يعكس أهمية البرنامج، ودوره في دعم وتأهيل المرأة على المستويين المحلي والدولي.

تمكين المرأة وتأهيلها علميًّا وفكريًّا وقياديًّا

ويأتي البرنامج الدولي، في إطار رؤية الأزهر الشريف لتمكين المرأة وتأهيلها علميًّا وفكريًّا وقياديًّا، بما يسهم في إعداد كوادر نسائية قادرة على صناعة التأثير الإيجابي في مجتمعاتها.

تعزيز قيم التنمية والاستقرار

واستُهلت فعاليات الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها السلام الوطني، ثم كلمات افتتاحية لعدد من الشخصيات المشاركة، تناولت أهمية البرنامج وأهدافه في بناء قيادات نسائية واعية ومؤهلة، قادرة على حمل رسالة الوسطية، وتعزيز قيم التنمية والاستقرار.

برنامج تدريبي وعلمي متكامل

 

وتهدف "منحة الإمام الطيب" إلى إعداد وتأهيل القيادات النسائية الوافدة، وصقل مهاراتهن القيادية والفكرية والدعوية، من خلال برنامج تدريبي وعلمي متكامل، يرسخ قيم الاعتدال والوعي، ويعزز دور المرأة في بناء المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة، بما يجسد الدور العالمي للأزهر الشريف في بناء الإنسان، ودعم التمكين المعرفي والإنساني.

منحة الإمام الطيب منحة الإمام الطيب الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب المشاركون في الحفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

مجلس النواب

مشروع قانون الأسرة الجديد.. الحكومة: الإبقاء على سن الحضانة عند 15 عامًا يستند إلى اعتبارات فقهية ونفسية

ترشيحاتنا

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: منحة الإمام الطيب بداية لمسار طموح لإعداد القيادات النسائية

شيخ الأزهر

انطلاق برنامج «منحة الإمام الطيب» لإعداد قيادات نسائية حول العالم

مفتي الجمهورية ينعى اللواء شكري الجندي عضو مجلس النواب وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف السابق

مفتي الجمهورية ينعى اللواء شكري الجندي عضو مجلس النواب وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف السابق

بالصور

قبل الإجازة بأيام.. كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت

أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت
أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت
أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت

أورمان الشرقية تكثف استعداداتها لـ"عيد الأضحى" بنحر 50 عجلًا بمجزر الإبراهيمية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد