قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لأول مرة بجامعة القاهرة.. انعقاد مجلس كلية الصيدلة داخل مصنع إنتاج دوائي
البطيخ سليم محدش يقلق.. الزراعة توضح أمرا مهما للمواطنين
المركز القومي للبحوث يواصل إنجازاته بابتكار جديد في مجال تخزين الهيدروجين
دعاء اليوم الرابع من ذي الحجة للرزق.. أدركه بـ 13 كلمة لا ترد
وقف رحلات البالون بالأقصر 3 أشهر خلال الصيف لتعزيز السلامة الجوية
بعد رصد مسيرة.. الاحتلال يفعل صفارات الإنذار في المالكية
بوتين: التعاون الروسي الصيني يقوم على نظام متعدد الأقطاب والتبادل التجاري تجاوز 200 مليار دولار
طقس الأربعاء: أمطار خفيفة في الشمال ورياح ترابية وحرارة شديدة في الجنوب
وزيرة خارجية المملكة المتحدة تثمن الجهود الحثيثة لمصر لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط
مواقيت الصلاة في القاهرة ومدن ومحافظات مصر اليوم الأربعاء 20 مايو 2026
ضبط الأسعار وجذب الاستثمارات .. ملفات حيوية على طاولة اجتماع الحكومة الأسبوعي
عصام السقا لصدى البلد: مسلسل “صحاب الأرض” نقلة مهمة في مسيرتي الفنية وتجربة إنسانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز زيادة المشاركين في الأضحية عن 7 أشخاص؟.. الموقف الشرعي

هل يجوز زيادة المشاركين في الأضحية عن 7 أشخاص؟
هل يجوز زيادة المشاركين في الأضحية عن 7 أشخاص؟
عبد الرحمن محمد

أثار الارتفاع الملحوظ في أسعار الخراف والعجول تساؤلات عديدة بين المواطنين مع قرب عيد الأضحى المبارك، حيث برز سؤال يشغل بال الكثيرين حول مدى جواز زيادة عدد المشاركين في الأضحية من العجول من 7 أشخاص إلى 8 أو 9 أفراد، تخفيفاً للأعباء المالية.

وحسم الفقهاء هذه المسألة  بأن الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر، فمن استطاع القيام بها فله الأجر والثواب، ومن لم يستطع فلا إثم عليه ويؤجر على نيته الصادقة، مشيراً إلى أن العبادات شُرعت على قدر الاستطاعة مثلها مثل فريضة الحج، مستدلاً بقول الله تعالى: "ليس عليكم في الدين من حرج".

هل يجوز زيادة المشاركين عن 7 في الأضحية

وأوضح الفقهاء أنه لا يوجد أي رأي فقهي معتبر يبيح زيادة عدد المشاركين في الأضحية الواحدة من البقر أو الإبل عن 7 أشخاص، مشدداً على أن البقرة أو الجمل يجزئان عن 7 أفراد فقط، في حين أن الخراف والماعز تجزئ عن شخص واحد فقط، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأكد العلماء أنه لم يرد في كتب الفقه المعتمدة، ولم يقل أحد من العلماء بجواز تخطي حاجز السبعة مشاركين في الأضحية الكبيرة مهما كانت الظروف الاقتصادية أو ارتفاع الأسعار، نظراً لالتزام الأحكام بالضوابط الشرعية الثابتة.

حكم حصول الأبناء المتزوجين على ثواب أضحية الأب

وفي سياق متصل بأحكام المشاركة العائلية، تلقت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤالاً من مواطن يقيم مع والده وأشقائه المتزوجين في بيت عائلة واحد، يستفسر عن مدى حصول الأبناء على ثواب الأضحية التي يشتريها الأب وينحرها عن الجميع كل عام، أم أن كل ابن متزوج مطالب بأضحية مستقلة.

وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بجواز أن يشتري الوالد الأضحية وينوي بها الثواب عنه وعن أولاده، واستدلت بما ورد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه حين سئل عن الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى".

الشروط الفقهية لإجزاء الأضحية عن الأهل والأبناء

ولفت مجمع البحوث الإسلامية إلى أن جواز إشراك الأهل والأبناء في ثواب الأضحية مقيد بعدة شروط وضوابط فقهية تلخصت في الآتي:

أن يكون المضحي هو المنفق الفعلي عليهم، أو يشتركون معاً في النفقة كما هو متبع في الأسر الكبيرة.

وجود صلة قرابة بين المضحي والمشاركين معه في الثواب.

أن يجمعهم مسكن واحد وبيت عائلة مشترك.

وأشار المجمع إلى وجود سعة في آراء بعض الفقهاء؛ حيث أجاز فريق إشراك الأفراد في الثواب إذا جمعهم مسكن ونفقة حتى وإن لم يكونوا أقارب، بينما أجاز فريق آخر إشراكهم إن كانوا أقارب حتى وإن لم ينفق عليهم الأب أو يشتركوا في النفقة. 

وبناءً على ذلك، يجوز للأب النحر نيابة عن أبنائه المقيمين معه ويحصلون جميعاً على الثواب بإذن الله.

أسعار الخراف العجول فريضة الحج الأضحية مجمع البحوث الإسلامية عيد الأضحى 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تدرس التعليم تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ؟|اعرف الحقيقة

إنستا باي

ببلاش | بشرى لجميع مستخدمي إنستا باي

الاسكان الاجتماعي

إيجار تمليكي بدون مقدم .. طرح جديد لـ شقق الإسكان كاملة التشطيب

الأرصاد

انقلاب جوي يضرب مصر.. انخفاض مُفاجئ في درجات الحرارة ورياح وأتربة تضرب هذه المناطق

الذهب

فارق 1140 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

الطقس في مصر

أعلى درجة حرارة وأتربة .. الأرصاد تحذر من الطقس غدا

فتحى سند

فتحي سند يفجر مفاجأة بشأن أزمة تذاكر سيراميكا كليوباترا والزمالك

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟ صعود جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

ترشيحاتنا

الصين وأمريكا

بقيمة 30 مليار دولار.. الصين وأمريكا يبحثان خفض الرسوم الجمركية بين البلدين

السويد وفرنسا

السويد تعقد أكبر صفقة عسكرية في تاريخها

أرشيفي

الصين تشتري 200 طائرة من شركة بوينج الأمريكية

بالصور

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

طريقة عمل جلاش بالكاسترد والفاكهة .. مذاق مقرمش وكريمي

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد والفاكهة
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد والفاكهة
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد والفاكهة

أعراض منتصف العُمر عند النساء .. آلام المفاصل واضطرابات النوم أبرزها

النساء بعد الأربعين يشعرن بأعراض صحية مزعجة
النساء بعد الأربعين يشعرن بأعراض صحية مزعجة
النساء بعد الأربعين يشعرن بأعراض صحية مزعجة

هل يُساعد زيت الزيتون في بطء الشيخوخة؟.. نصائح لاختيار النوع الصحيح

كيف يساعد زيت الزيتون في إبطاء الشيخوخة
كيف يساعد زيت الزيتون في إبطاء الشيخوخة
كيف يساعد زيت الزيتون في إبطاء الشيخوخة

فيديو

روميساء عبدالحكيم

اختفاء 5 أيام .. مفاجآت في قصة «روميساء» طالبة أكتوبر | فيديوجراف

طهران تهدد بانقطاع الانترنت

ما علاقة الإنترنت؟ .. تصعيد مُرعـ.ب من طهران تجاه أمريكا والمنطقة | فيديوجراف

محمد رمضان وسر هجوم ماجدة خير الله

ساعة وأسورة ألماظ .. أبرز تصريحات محمد رمضان وسر هجوم ماجدة خير الله | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد