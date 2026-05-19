الصين تعتزم طرح أول سندات سيادية خضراء في هونج كونج بـ 6 مليارات يوان

تعتزم الصين جمع ما يصل إلى 6 مليارات يوان (نحو 882 مليون دولار) من خلال طرح سندات سيادية خضراء في هونج كونج الأسبوع المقبل، وذلك في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز حضورها في أسواق الدين الخارجية وتمويل جهودها لمواجهة التغير المناخي.

وأوضحت وزارة المالية الصينية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن هذا الطرح يمثل أول إصدار سيادي أخضر لبكين في هونج كونج، ومن المقرر تنفيذه خلال الأسبوع الذي يبدأ في 25 مايو الجاري، على أن يجري الإعلان عن التفاصيل والشروط النهائية قبيل موعد الإصدار، بحسب ما نقلته شبكة «بلومبرج» الاقتصادية.

كانت الصين أصدرت أول سندات سيادية خضراء مقومة باليوان خارج البلاد في لندن خلال أبريل من العام الماضي، وجمعت من خلالها 6 مليارات يوان لتمويل مشروعات خفض الانبعاثات والحفاظ على التنوع البيولوجي ومكافحة التلوث.

ويعمل مسؤولون صينيون بالتعاون مع بنوك استثمارية على دراسة إصدار جديد محتمل في لندن خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأضافت وزارة المالية الصينية، في تقرير صدر خلال مارس الماضي، أنها ستواصل إصدار السندات السيادية الخضراء بهدف جذب رؤوس الأموال الدولية لدعم التنمية الخضراء منخفضة الكربون داخل البلاد.