دبلوماسي روسي : زيادة المخاطر الاستراتيجية من اندلاع مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اليوم الثلاثاء زيادة المخاطر الاستراتيجية من اندلاع مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي "الناتو" وروسيا.

وأشار ريابكوف- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية- إلى الخطاب التصعيدي الذي تتبناه عواصم أوروبية بشأن "التهديد الوشيك لإندلاع حرب ضارية مع روسيا".

وحذر ريابكوف من أنه "نتيجة لهذا التصعيد، الذي يشمل التحركات الاستفزازية الصارخة في المجال النووي، تزداد المخاطر الاستراتيجية وكذلك خطر مواجهة مباشرة بين الناتو وبلادنا مع عواقب كارثية محتملة".

وأوضح الدبلوماسي الروسي الكبير، تعليقًا على نية فنلندا لاستضافة الأسلحة النووية وخطط فرنسا وبولندا لإجراء تدريبات ردع فوق بحر البلطيق، لمحاكاة الضربات النووية على الأهداف الروسية، أن "روسيا أعربت بشكل لا لبس فيه عن انتقادها القوي لمثل هذه التحضيرات من جانب الأوروبيين"، مُضيفًا أن هذه الخطوات تشكل عنصر في العملية الأوسع للتسليح المتسارع لأوروبا، "والتي تستهدف مباشرة هذا البلد".