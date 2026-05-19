أوكرانيا تعتذر لإستونيا عن حادثة طائرة مسيرة غير مقصودة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، هيورهي تيخي، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا قدمت اعتذارها لإستونيا عن حادثة طائرة مسيرة غير مقصودة ناجمة عن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية.

وقال تيخي - في منشور عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي - إن روسيا تواصل توجيه الطائرات المسيرة الأوكرانية نحو دول البلطيق باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية، وأن موسكو تفعل ذلك عمدا، على حد قوله.

وقال تيخي: "نعتذر لإستونيا وجميع أصدقائنا في دول البلطيق عن هذه الحوادث غير المقصودة. لقد كنا وما زلنا على تعاون وثيق بين مؤسساتنا المتخصصة للوصول إلى جوهر المشكلة في كل حالة على حدة، والبحث عن سبل لمنعها، بما في ذلك المشاركة المباشرة لفرق خبرائنا".

كما أكد مجددا، أن إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وفنلندا لم تسمح قط باستخدام مجالها الجوي لشن ضربات ضد روسيا. علاوة على ذلك، لم تطلب أوكرانيا قط مثل هذا الاستخدام.