بنك مصر يطلق منتج تمويل أنظمة الطاقة الشمسية وملحقاتها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعزيزا لجهود التنمية المستدامة

في إطار استراتيجية بنك مصر نحو تعزيز التمويل الأخضر، وحرصه على تقديم تجربة مصرفية مميزة لعملائه من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أطلق البنك منتجًا جديدًا لتمويل أنظمة الطاقة الشمسية وملحقاتها. ويأتي ذلك انطلاقًا من دور البنك الرائد في مجال التمويل المستدام والمسؤول في مصر، وتوجهه نحو التوسع في الحلول التمويلية المستدامة وتنويع المحفظة الائتمانية، مع التركيز على تمويل المشروعات الخضراء التي تراعي المعايير البيئية وتسهم في خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية، بما يعزز جهود التنمية المستدامة.

ويتيح البنك من خلال هذا المنتج تمويلًا ميسرًا بشروط مرنة، وبمعدل عائد سنوي تنافسي، دعمًا لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة تصل إلى 8 ملايين جنيه، وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات، وذلك بأسهل الإجراءات وأقل المستندات، بما يلبي احتياجات العملاء بسهولة.

ويستهدف المنتج تمويل تركيب أنظمة الطاقة الشمسية وكافة مكوناتها لتوليد الطاقة الكهربائية (Solar PV)، بما يسهم في تعظيم استخدام الطاقة المتجددة، وخفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز القدرة التنافسية للمشروعات، وتحسين هوامش الربحية، وتثبيت التدفقات النقدية في مواجهة تقلبات أسعار الكهرباء والوقود. كما يدعم القدرة على السداد من خلال ربط الأقساط بالوفر المحقق من تكاليف الطاقة، فضلًا عن المساهمة في خلق بيئة أكثر استدامة.

ويمكن لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التقديم للحصول على التمويل إلكترونيًا من خلال منصة إكسبريس مشروعات.

ويعكس هذا التوجه التزام البنك باستراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وترسيخ مكانته كأحد أبرز محركات الاستثمار الأخضر في مصر، وتعزيز النمو المستدام، حيث تعكس قيم واستراتيجيات عمل البنك دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.