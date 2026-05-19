الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حركة تنقلات موسعة بين رؤساء الوحدات المحلية والعاملين بمراكز (بلبيس – الإبراهيمية – ههيا)

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم (٨٧٨) لسنه ٢٠٢٦  والذي يتضمن إنهاء تكليف كلا من أسامة حسن محمد سليمان بالدرجة الأولى التخصصية "رئيس للوحدة المحلية القروية بالزوامل- برئاسة مركز ومدينة بلبيس" وتكليفه بالعمل برئاسة مركز ومدينة بلبيس وأشرف علي محمد إبراهيم من العمل بالدرجة الثالثة التحصصية "رئيس الوحدة المحلية القروية بغيتة – برئاسة مركز ومدينة بلبيس" وتكليفه بالعمل برئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية.

كما تضمن القرار تكليف كلاً من محمد فتحي عبد الحميد محمد بالدرجة الأولى التخصصية "رئيس الوحدة المحلية القروية بالعدلية" بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بالزوامل وصابر حسن حسن فرج بالدرجة الثالثة التحصصية "سكرتير الوحدة المحلية القروية بالزوامل" بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بغيته وكامل عادل حسن السيد محمد بالدرجة الأولى التخصصية "سكرتير الوحدة المحلية القروية بأولاد سيف" بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بالعدلية ورضا السيد حمدان أبو زيد أحمد بالدرجة الأولى التخصصية "محاسب" بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية بالزوامل.

كما أصدر محافظ الشرقية القرار رقم ( ٨٨٠) لسنة ٢٠٢٦ ، والذي يتضمن إنهاء تكليف كمال يوسف إبراهيم عبد الشهيد بالدرجة الأولى التخصصية من العمل "نائبًا لرئيس مركز ومدينة ههيا" وعودته للعمل برئاسة مركز ومدينة أبو كبير علي وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

وتضمن القرار إعادة تنظيم وتوزيع العمل بين عدد من العاملين برئاسة مركز ومدينة ههيا، من العمل بوظائفهم الحالية لتسيير العمل بالوظيفة الموضحة قرين كلا منهم (بصفة مؤقتة) لحين شغلها بالطرق القانونية حيث تقرر قيام محمد أحمد زكي علي عامر " رئيس الوحدة المحلية القروية بمنزل حيان" بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بالزرزمون ومحمودي محمد شوقي أحمد خضر "رئيس الوحدة المحلية بشرشيمة" بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بالعلاقمة ومحاسن الشحات إبراهيم عطية " رئيس الوحدة المحلية القروية بالعلاقمة" بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بشرشيمة والسيد محمد إبراهيم نعمة "رئيس الوحدة المحلية القروية بالمحمودية" بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بالمهدية ونهلة محمد عبد الفتاح عبد الرحمن " رئيس الوحدة المحلية القروية بالمهدية" بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بمنزل حيان.

وقيام السيد جابر السيد أحمد محمد "الأولي التخصصية – مفتش شؤون بيئة "بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بالمحمودية ومنال مصطفى عبد العزيز محمد "سكرتير الوحدة المحلية القروية بالزرزمون" بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية بالعلاقمة وجمال يوسف السيد رمضان "سكرتير الوحدة المحلية القروية بالعلاقمة " بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية بالزرزمون.

أكد محافظ الشرقية أن العمل بهذا القرار يبدأ اعتباراً من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصه تنفيذه كل فيما يخصه، وذلك في إطار رفع كفاءة الجهاز الإداري، وتحقيق الإنضباط وتحسين بيئة العمل داخل الوحدات المحلية، بما ينعكس بصورة إيجابية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهد والإرتقاء بمستوى الأداء لتحقيق رضا المواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية بلبيس ومدينة بلبيس

وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار لدعم تطوير قطاع التعدين

إزالة 25 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية | صور

بيطري الشرقية تحصن 44 كلبًا ضالاً بالزقازيق والعاشر من رمضان

صان الحجر تستضيف ورشة عمل لتعزيز حلول الطاقة المتجددة في الاستزراع السمكي | صور

مع ارتفاع الحرارة .. نصائح مهمة للوقاية من ضربة الشمس

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

