كيف يحمي القانون الجديد الأمن البيولوجي في مصر؟.. تفاصيل

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن غرامات مخالفات تداول العوامل الميكروبية وذلك بعد موافقة مجلس النواب علي حزمة من المواد العقابية بمشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، والتي جاءت لتشديد الرقابة وتجريم المخالفات المرتبطة بالأمن البيولوجي فيما يلي:

غرامات تصل إلى 10 ملايين جنيه لمخالفات تداول العوامل الميكروبية



وأقرت المادة (45) عقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه لكل من يستورد أو يُدخل أي عوامل ميكروبية إلى البلاد، أو يتخلص منها في الأراضي المصرية أو المياه الإقليمية أو الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري، وكذلك في حال إخراج المعزولات المصرية دون موافقة مجلس الإدارة.

السجن المشدد لتجريم العبث بوثائق وأسرار الأمن البيولوجي



نصت المادة (44) على معاقبة كل من يتعمد إتلاف أوراق أو وثائق أو تصاميم أو رسومات أو خطط أو عينات تتعلق بأسرار الأمن والأمان البيولوجي بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان الإتلاف بقصد الإضرار بالأمن القومي.