قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الوزراء: تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن باقي العقوبة لبعض المسجون بمناسبة ثورة 30 يونيو
الوزراء يُوافق على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر يونيو
مفتي الجمهورية: الشباب يمثلون ركيزة الأوطان.. والاستثمار الحقيقي يكمن في بناء وعيهم
قوات الاحتلال تغلق جميع مداخل ومخارج مدينة رام الله
بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026
إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي للمطالبة بتفسيرات رسمية لما حدث لأسطول الصمود
انخفاض سعر الذهب عيار 21 الآن.. وصل كام؟
ميلوني: رفع العلاقات الإيطالية الهندية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الخاصة
هالاند يطلق صافرة الغضب في سيتي.. وسقوط الدوري يشعل القلق حول مستقبل جوارديولا .. اعرف الحكاية
نائب رئيس الوزراء: الحكومة تقدم كافة التسهيلات لتوسع الاستثمارات الأجنبية في مصر
بعد إعلان الحكومة.. تفاصيل أطول إجازة رسمية لـ عيد الأضحى 2026 للقطاعين الخاص والعام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تعليمات مشددة من وزارة الزراعة لمنع التعديات خلال العيد.. وهذه عقوبة الجريمة

التعديات على الأراضي الزراعية
التعديات على الأراضي الزراعية
معتز الخصوصي

ترأس الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب، اجتماعاً موسعاً مع مديري مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، بالمتابعة المستمرة مع مديريات الزراعة بكافة المحافظات، والتواصل الدائم لضمان انتظام تقديم الخدمات الزراعية للمزارعين.

حضر الاجتماع كلا من : الدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، والدكتورة رحاب عبد الله رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، وذلك لمتابعة الملفات الحيوية الراهنة ووضع خطة العمل للفترة المقبلة.

ونقل رئيس قطاع شئون التعاونيات إلى مديري مديريات الزراعة، تحيات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفاته، حيث شدد على التنفيذ الدقيق للتوصيات الخاصة بصرف الأسمدة للمحاصيل الصيفية، مع توجيه مديريات الزراعة بسرعة الانتهاء من أعمال الحصر أولاً بأول، لضمان تدفق وصرف المستحقات السمادية بانتظام للمزارعين عبر منظومة "كارت الفلاح"، إلى جانب المتابعة الميدانية المستمرة للحالة العامة للزراعات الصيفية بمختلف المحافظات.

أكد عضام، على مواصلة جهود المتابعة الميدانية لموسم توريد القمح المحلي، والعمل على تذليل أية عقبات أو تحديات تواجه المزارعين والموردين فوراً، بما يسهم في تسهيل إجراءات التوريد، وتحقيق المستهدفات المطلوبة من هذا المحصول الاستراتيجي الهام للأمن الغذائي القومي.

وبحث الاجتماع تعليمات خطة العمل المشددة المقرر تطبيقها خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تم التأكيد على تكثيف الجهود واليقظة التامة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي محاولات للتعدي عليها طوال فترة العيد، فضلا عن التنسيق الكامل واللحظي، مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية داخل المحافظات لحماية الأراضي، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والحاسمة حيال أي مخالفات، والتعامل معها بكل حزم في مهدها دون تهاون.

وشدد رئيس قطاع شئون المديريات، على الانعقاد الدائم لغرف العمليات بجميع المديريات والربط والتواصل مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لتلقى الشكاوي والبلاغات، والتدخل السريع لعلاج أية مشكلات، فضلا عن المرور الدائم والدوري واستمرار التواصل مع المزارعين خلال عطلة العيد.

عقوبة التعدي على الأراضى الزراعية

ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الخدمات الزراعية المستحقات السمادية الموردين المزارعين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

فارق 1140 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

الدواجن

6 جنيه دفعة واحدة.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

الأهلي

محمد عبدالجليل: الأهلي سيتوّج بالدوري المصري

صورة تعبيرية

المقبلون على الزواج أولوية.. الحكومة تزف بشرى سارة للشباب

الطماطم

انفراجة قريبة في أسعار الطماطم.. متى يبدأ الانخفاض الحقيقي؟

ثروت سويلم

ثروت سويلم يفجر مفاجأة: درع الدوري لن يذهب إلى برج العرب

فيروس ايبولا

يعود لإثارة الرعب.. ظهور حالات جديدة يعيد مخاوف فيروس إيبولا

ترشيحاتنا

محمد إمام وشيكو

طرح الإعلان التشويقي لفيلم «صقر وكناريا» لـ محمد إمام وشيكو

مسلم وزوجته

45 غرزة في يد مسلم.. شقيقته تتهم زوجته بالاعتداء عليه والأخيرة ترد بالرقص

أحمد المسلماني

الوطنية للإعلام تعقد اجتماعا للوقوف على تجهيزات مسرح ماسبيرو.. وحفل كبير الشهر القادم

بالصور

بسمة عطا تنتهي من اللمسات الأخيرة لألبومها الجديد وتستعد لطرحه بعد العيد

بسمة عطا
بسمة عطا
بسمة عطا

أكبر متحف سيارات كلاسيكية يغلق أبوابه للأبد ويبيع السيارات النادرة

السيارات الكلاسيكية
السيارات الكلاسيكية
السيارات الكلاسيكية

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة ملفتة و جريئة
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة ملفتة و جريئة
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة ملفتة و جريئة

استخرج مسمار معدني بطول 10سم من طفلة عمرها عامين دون جراحة بالزقازيق

الفريق الطبي
الفريق الطبي
الفريق الطبي

فيديو

روميساء عبدالحكيم

اختفاء 5 أيام .. مفاجآت في قصة «روميساء» طالبة أكتوبر | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد