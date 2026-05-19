خلال حملات الموجة 29: إزالة التعديات والأبراج المخالفة بسوهاج

تواصل محافظة سوهاج تنفيذ قرارات إزالة المباني المخالفة والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف المراكز والقرى، وذلك ضمن فعاليات الموجة 29 لإزالة التعديات، بهدف الحفاظ على الانضباط العمراني واسترداد حق الدولة.

وفي هذا السياق، استهدفت الحملات الميدانية المكثفة الأبراج السكنية المخالفة في منطقة "سيتي" التابعة لمركز ومدينة سوهاج، وذلك بعدد من العقارات المخالفة لخطوط التنظيم والارتفاعات المسموح بها.

حملات الإزالة بسوهاج

وجار تنفيذ أعمال الإزالة الفورية للأدوار المخالفة والكتل الخرسانية الزائدة لتطبيق القانون وإعادة الانضباط للمنطقة.

وأكد محافظ سوهاج، اللواء طارق راشد، على تطبيق القانون بكل حسم وقوة على الجميع دون أي استثناء أو تهاون، مشدداً على رفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية، وتوفير الدعم اللوجستي اللازم لإنجاز أعمال الإزالة فوراً حتى سطح الأرض، مع إحالة أي مسؤول متقاعس أو من يثبت تسهيله للمخالفات إلى التحقيق الفوري.

تأتي الحملات في إطار توجيهات القيادة السياسية لفرض هيبة الدولة ومنع البناء العشوائي، وتكثيف المتابعة الميدانية لرصد المخالفات في المهد والتعامل معها بحزم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية.

ومن ناحية أخرى شدد اللواء طارق راشد على أهمية إزالة أية معوقات قد تواجه المواطنين خلال مراحل إنهاء الإجراءات، مع ضرورة الإسراع في فحص الطلبات المقدمة، خاصة الطلبات المستوفاة لكافة الاشتراطات القانونية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين الجادين الراغبين في توفيق أوضاعهم بشكل قانوني.

ووجه محافظ سوهاج بضرورة تعزيز التواجد الميداني بمختلف القرى والنجوع، وتكثيف حملات التوعية وطرق الأبواب، لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية ملفي التصالح والتقنين، وحثهم على سرعة استكمال الإجراءات المطلوبة، بما يسهم في زيادة معدلات الإنجاز وتحقيق نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة.