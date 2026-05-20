رئيس الهيئة القومية للانفاق: التشغيل التجريبي لمترو أبوقير في مارس 2027

أعلن طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للانفاق، أن مشروع مترو أبوقير الإسكندرية يشهد معدلات تنفيذ متقدمة وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أن التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من المشروع من المقرر أن يبدأ خلال شهر مارس 2027.

وأكد جويلي خلال مؤتمر صحفي بالإسكندرية، أن المشروع في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل الجماعي وتقديم وسائل مواصلات حديثة وآمنة ومستدامة لأهالي الإسكندرية.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن مشروع مترو الإسكندرية يُعد أحد أكبر مشروعات النقل الحضاري الجاري تنفيذها حاليًا، حيث يستهدف إحداث نقلة نوعية في حركة التنقل داخل المحافظة، من خلال تقليل زمن الرحلات، وتخفيف التكدسات المرورية، وربط شرق المدينة بغربها عبر شبكة نقل جماعي متطورة وصديقة للبيئة.

وأشار جويلي إلى أن المشروع يأتي ضمن رؤية الدولة المصرية لتحديث البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن المترو سيسهم بشكل كبير في رفع كفاءة النقل الجماعي وخدمة مئات الآلاف من الركاب يوميًا، بما يواكب خطط التنمية والتوسع العمراني التي تشهدها عروس البحر المتوسط