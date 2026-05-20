ضبط تشكيل عصابي بتهمة سرقة سيارة ربع نقل بالدقهلية

تمكنت مباحث الدقهلية، من ضبط تشكيل عصابي، بتهمة سرقة سيارة ربع نقل من مواطن بمركز ومدينة منية النصر، وتم استعادة المركبة بعد بيعها بمبلغ 50 ألف جنيه.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة منية النصر من مواطن يدعى فتوح فتوح البيومي، مقيم بقرية ميت عاصم التابعة لدائرة المركز، بتعرضه لسرقة سيارته ربع نقل حمراء اللون، وتحمل لوحات معدنية رقم "د ر ج 5213".

تم تشكيل فريق من ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر، لضبط الجناة واستعادة السيارة، وتوصلت جهوده إلى أن وراء الواقعة تشكيل عصابي ضم كل من: السيد ج.م.، مسجل سرقات، مقيم بقرية أبو داود السباخ بمركز بتمي الأمديد، وسامح ف.إ.، 52 عاما ، مقيم بالسنبلاوين، مدرك معلومات جنائية، ونبيل م.ع.، 44 عاما ، مقيم بقرية المقاطعة بالسنبلاوين.

و تمكن ضباط مباحث منية النصر من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أرشدوا عن بيع السيارة لشخص غير حسن النية ويدعى السعيد أ.ع.ا. 35 عاما ، مقيم بقرية المقاطعة بالسنبلاوين، مقابل مبلغ مالي قيمته 50 ألف جنيه.

وتم استعادة السيارة وتسليمها للمالك، وتحرر عن ذلك المحضر وأخطرت النيابة العامة