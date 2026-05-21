الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بريطانيا تخصص 20 مليون جنيه إسترليني لاحتواء إيبولا في الكونغو الديمقراطية

أعلنت بريطانيا تخصيص تمويل جديد يصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني للمساعدة في احتواء تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المتضررة وتعزيز الاستجابة الصحية للحد من انتشار المرض القاتل.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان نشرته اليوم الخميس- إن التمويل سيدعم استجابة تقودها حكومة الكونغو الديمقراطية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة وشركاء دوليين ومنظمات غير حكومية، عبر تعزيز أنظمة مراقبة الأمراض، ودعم العاملين في الخطوط الأمامية، وتحسين إجراءات الوقاية من العدوى والسيطرة عليها، إضافة إلى توفير الرعاية المنقذة للحياة للمجتمعات المتضررة.

وأضافت أن معظم الحالات المؤكدة تتركز في إقليم إيتوري بشرق الكونغو الديمقراطية، وهي منطقة تواجه بالفعل تحديات إنسانية وأمنية كبيرة.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن شركاءها الإنسانيين يعملون بالفعل على احتواء التفشي من خلال تحسين أنظمة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، وتوفير معدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين والمجتمعات المحلية، وتعزيز تدابير مكافحة إيبولا.

وترأست وزيرة الخارجية البريطانية إيفنت كوبر ووزير الصحة والرعاية الاجتماعية اجتماعًا حكوميًا مشتركًا، اليوم الخميس، لتنسيق استجابة المملكة المتحدة للتفشي، بما يشمل حماية المواطنين البريطانيين في الخارج والتعاون مع الشركاء الدوليين.

وقالت كوبر: “من الضروري التحرك الآن لإنقاذ الأرواح، فالتفشيات مثل إيبولا لا تتوقف عند الحدود، ولا يمكن لاستجابتنا أن تتوقف أيضًا.”

وأضافت أن التفشي يمثل “تذكيرًا صارخًا بأن التهديدات الصحية العالمية تتطلب استجابة عالمية”، مؤكدة أن بريطانيا تعمل مع شركائها عبر تقديم التمويل والخبرات الفنية للمساعدة في احتواء المرض وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وذكرت وكالة الأمن الصحي البريطانية إنها تتابع عن كثب مسارات دخول المسافرين إلى المملكة المتحدة من الدول المتضررة، وتعمل مع الجهات الحكومية المختصة لضمان توفير معلومات حول أعراض إيبولا وسبل الحصول على الرعاية الصحية.

كما حدثت بريطانيا إرشادات السفر الخاصة بها، ناصحة بعدم السفر إلى بعض مناطق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلا للضرورة القصوى.

بولندا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي بشأن احتجاز نشطاء أسطول الصمود

الخارجية الإيرانية: عراقجي يلتقي وزير الداخلية الباكستاني في طهران

اعرف بكام.. أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الخميس 21 مايو 2026

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم

قبل العيد.. اللحوم المصنعة تسبب أمراضا خطيرة احذرها

سيارة كل 76 ثانية .. شاومي تقتحم سوق المركبات الكهربائية الأوروبية عام 2027‏

لإنقاذ أرباحها.. مازيراتي الإيطالية تتجه لتصنيع سيارات في الصين

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

