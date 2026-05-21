محافظ الوادي الجديد تتفقد أعمال إنشاء المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد أعمال إنشاء معهد الوادي الجديد العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمقر مديرية التضامن السابق بمدينة الخارجة؛ لمتابعة معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز، ترافقها المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، ومحمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

حيث شددت على سرعة الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة و الإنشاءات الجارية مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والاشتراطات الفنية، تمهيدًا لدخول المعهد بتنسيق الجامعات للعام الدراسي المقبل، وذلك في إطار جهود المحافظة لدعم التحول الرقمي وتطوير منظومة التعليم التكنولوجي، بما يواكب متطلبات سوق العمل، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة في تقديم خدمات نوعية لأهالي المحافظة.

كما وجّهت بتخصيص مقر بمركز الداخلة لإنشاء فرع للمعهد؛ لخدمة أبناء مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.