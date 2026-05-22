محلل شؤون دفاعية: حرب أوكرانيا قلّصت نفوذ روسيا في الشرق الأوسط

قال بافيل فيلجنهاور، محلل الشؤون الدفاعية، إن روسيا كانت تمتلك حضورًا قويًا في الشرق الأوسط لعدة سنوات، لكنها بعد اندلاع الحرب مع أوكرانيا انشغلت بهذه الحرب، ما أدى إلى تراجع نفوذها نسبيًا في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، كما فقدت روسيا جزءًا من مكانتها بعد خسارة موقعها في سوريا، إذ كانت تدعم نظام بشار الأسد الذي سقط لاحقًا.

وأضاف خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن روسيا لم تعد اليوم لاعبًا نشطًا في الشرق الأوسط كما هي الحال بالنسبة إلى الولايات المتحدة أو الصين، ولذلك تراجع دورها إلى حدٍّ ما في هذا الملف، ولم تسعَ إلى لعب دور الوسيط في الأزمة بين إيران والولايات المتحدة.

وأشار إلى أن روسيا مستعدة لاستلام اليورانيوم المخصب من إيران والعمل على تخفيف نسبة تخصيبه، إلا أن هذا الأمر يُعد تقنيًا وفنيًا أكثر من كونه سياسيًا، موضحا أن روسيا منشغلة حاليًا بحربها في أوكرانيا، وأن منطقة الشرق الأوسط باتت بعيدة عنها إلى حدٍّ كبير من حيث الأولويات السياسية والاستراتيجية.