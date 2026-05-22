قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقرير: أمريكا استنزفت نصف مخزون الصواريخ الاعتراضية دفاعا عن إسرائيل
بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم
تفاصيل الدولار في البنوك اليوم بعد قرار سعر الفائدة.. العملة الخضراء وصلت لكام؟
الكونغو تعلن ارتفاع عدد ضحايا إيبولا وسط مخاوف من تفش واسع
بعد إصابة العشرات باختناق.. السيطرة على تسرب الكلور بمحطة مياه البهتيني بالإسماعيلية
الحكومة تحسم الجدل.. هل يستمر تطبيق العمل عن بعد يوم الأحد خلال يونيو؟
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-5-2026 والقنوات الناقلة
بشرى سارة.. التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل حلول عيد الأضحى
في أول يوم بعد قرار تثبيت الفائدة.. سعر الذهب في تعاملات اليوم.. إلي أين وصل الجرام؟
47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية
اتجاه في الزمالك للإبقاء على شيكو بانزا الموسم المقبل
واشنطن تلوح بمنع دخول الأجانب إلى مطارات مدن الملاذ بسبب سياسات الهجرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محلل شؤون دفاعية: حرب أوكرانيا قلّصت نفوذ روسيا في الشرق الأوسط

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
هاني حسين

قال بافيل فيلجنهاور، محلل الشؤون الدفاعية، إن روسيا كانت تمتلك حضورًا قويًا في الشرق الأوسط لعدة سنوات، لكنها بعد اندلاع الحرب مع أوكرانيا انشغلت بهذه الحرب، ما أدى إلى تراجع نفوذها نسبيًا في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، كما فقدت روسيا جزءًا من مكانتها بعد خسارة موقعها في سوريا، إذ كانت تدعم نظام بشار الأسد الذي سقط لاحقًا.

وأضاف  خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن روسيا لم تعد اليوم لاعبًا نشطًا في الشرق الأوسط كما هي الحال بالنسبة إلى الولايات المتحدة أو الصين، ولذلك تراجع دورها إلى حدٍّ ما في هذا الملف، ولم تسعَ إلى لعب دور الوسيط في الأزمة بين إيران والولايات المتحدة.

وأشار إلى أن روسيا مستعدة لاستلام اليورانيوم المخصب من إيران والعمل على تخفيف نسبة تخصيبه، إلا أن هذا الأمر يُعد تقنيًا وفنيًا أكثر من كونه سياسيًا، موضحا أن روسيا منشغلة حاليًا بحربها في أوكرانيا، وأن منطقة الشرق الأوسط باتت بعيدة عنها إلى حدٍّ كبير من حيث الأولويات السياسية والاستراتيجية.

روسيا اوكرانيا كييف اخبار التوك شو موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع المياه ـ صورة تعبيرية

مساء الجمعة.. قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة الجيزة

صرف 10 آلاف جنيه لحين الانتهاء من التسوية النهائية

لـ42 ألف صاحب معاش قبل عيد الأضحى.. صرف 10 آلاف جنيه لحين الانتهاء من التسوية النهائية

سعر الذهب

800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

رسوم السحب من ماكينات ATM

بعد قرار البنك المركزي.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى

شائعة “تحول” لؤي ابن راغب علامة تشعل السوشيال ميديا

حقيقة تحول لؤي ابن راغب علامة.. القصة كاملة؟| فيديو

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة قبل عيد الأضحى بتوجيهات الرئيس السيسي

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. بدء ظهورها في المدارس

رسوم التحويل على إنستاباي 2026

رسوم وحدود التحويل على إنستاباي 2026 بعد قرار البنك المركزي اليوم

ترشيحاتنا

وزيرة الثقافة

وزيرة الثقافة تلتقي الروائي إبراهيم عبد المجيد ضمن سلسلة حواراتها مع المثقفين

الصيام

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة.. صيامها يكفر ذنوب سنة كاملة ويستحب اغتنامها بالأعمال الصالحة

أرشيفية

قرض صيني بـ200 مليون دولار لمشروع العاشر.. خبراء: السداد باليوان يعزز مرونة الاقتصاد المصري ويقوي الشراكة مع بكين

بالصور

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك.. وصفة اقتصادية في المنزل

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك

فيديو

تفاصيل شائعة طلاق أصالة وفائق حسن

شائعة طلاق أصالة وفائق حسن تعود من جديد.. القصة الكاملة| فيديو

شائعة “تحول” لؤي ابن راغب علامة تشعل السوشيال ميديا

حقيقة تحول لؤي ابن راغب علامة.. القصة كاملة؟| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد