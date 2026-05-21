قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف: صكوك الأضاحي تخضع لرقابة صارمة.. والاشتراك الأسري في الصك جائز شرعًا
الأوقاف تكشف ضوابط صلاة عيد الأضحى.. وتجهيز أكثر من 6700 ساحة بالمحافظات
طقس الجمعة 22 مايو 2026 في مصر وتحذيرات من الشبورة والأمطار
لـ42 ألف صاحب معاش قبل عيد الأضحى.. صرف 10 آلاف جنيه لحين الانتهاء من التسوية النهائية
مبلغ ضخم.. ما مكافأة آرسنال بعد تتويجه بالدوري الانجليزي الممتاز؟
مفاوضات مشتعلة بين طهران وواشنطن.. اليورانيوم ومضيق هرمز يعرقلان الانفراج
الري: صيانة 600 محطة رفع واستعدادات مكثفة لتأمين احتياجات المياه خلال الصيف
تراجع نسب الأمية والغياب.. مؤشرات جديدة تكشف تطور التعليم قبل الجامعي
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 9 أفراد لدعمهم حزب الله في لبنان
حصانة ضد السعار بالمحافظات.. الزراعة: تعقيم 1122 كلبًا للحد من التكاثر العشوائي
الأوقاف : نتحرك ميدانيا لحصر الأصول الوقفية لتعظيم عوائدها للمجتمع
بريطانيا : على إسرائيل اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير مصرفي : تثبيت أسعار الفائدة قرار مدروس لحماية الاقتصاد والجنيه المصري

أسعار الفائدة
أسعار الفائدة
محمد البدوي

قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% يمثل خطوة حكيمة ومدروسة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أنه يأتي للحفاظ على التوازن بين عدة ملفات اقتصادية مهمة.

ارتفاع تكلفة الدين العام

وأوضح شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع على قناة مودرن، أن البنك المركزي يواجه 3 ضغوط رئيسية تتمثل في احتواء معدلات التضخم، والحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه، إلى جانب الحد من ارتفاع تكلفة الدين العام.

برامج الحماية الاجتماعية

وأشار إلى أن أي زيادة جديدة في أسعار الفائدة ستؤدي إلى ارتفاع أعباء خدمة الدين داخل الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن فوائد الدين تستحوذ بالفعل على جزء كبير من الإنفاق العام، وهو ما قد يؤثر على قطاعات أخرى مثل الخدمات وبرامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف الخبير المصرفي أن قرارات البنك المركزي تعتمد على متابعة دقيقة لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية، في مقدمتها معدلات التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي.

 تثبيت أسعار الفائدة

وأكد أن تثبيت أسعار الفائدة يهدف بالأساس إلى السيطرة على التضخم من الناحية النقدية، من خلال الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة تساعد على امتصاص السيولة وتقليل الضغوط التضخمية داخل الأسواق.

كما أشار إلى أن قرار التثبيت للمرة الثانية على التوالي يعكس توجه البنك المركزي نحو الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي خلال المرحلة الحالية.

البنك المركزي قرار البنك المركزي البنك المركزي المصري أحمد شوقي أسعار الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21

عيار 21 نزل 900 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم قبل قرار البنك المركزي

سعر الذهب

800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

اكتشاف الغاز والمواد البتروليه

شركة عجيبة للبترول تحقق أكبر اكتشاف لها منذ 15 عاما بالصحراء الغربية

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة قبل عيد الأضحى بتوجيهات الرئيس السيسي

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 لكل عامل.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة والاستثنائية اليوم

ناصر ماهر

هدف قاتل.. كيف تسبب ناصر ماهر في حزن الملايين من جماهير الأهلي؟

قطع المياه ـ صورة تعبيرية

مساء الجمعة.. قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة الجيزة

الأهلي

رحيل 4 نجوم عن الأهلي بعد ضياع لقب الدوري

ترشيحاتنا

صلاة القداس الإلهي

الأنبا جوزيف يصلي القداس الإلهي لعيد الصعود بكنيسة الشهيد أبي سيفين والأنبا مقار بالتجمع

جهاز الاتصالات

محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكول تعاون مشترك مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف دعم وتطوير البنية التحتية

ندوة حول قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

الكلية الإكليريكية للأقباط الكاثوليك تنظم ندوة أكاديمية حول قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

بالصور

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك.. وصفة اقتصادية في المنزل

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك

هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة صيفية ساحرة.. فستان أبيض يخطف الأنظار

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

نوع من الزيوت العطرية يساعد في خفض ضغط الدم.. دراسة تكشف مفاجأة

زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم

دينا فؤاد تخطف الأنظار عبر إنستجرام بإطلالة أنيقة وجريئة

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

فيديو

محمد حماقى

قالوا عنى إيه.. محمد حماقى يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد