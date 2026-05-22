قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مات وهو بيترافع.. وفاة محامي بالإسكندرية داخل محكمة الدخيلة
مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
100 ألف للدوري.. رسوم مشاركة الأندية في بطولات الرجال والسيدات والكأس
براتب 13500جنيه.. وظائف خالية في مصانع والكهرباء
القنصل المصري بجدة لـ أش أ : جاهزون لخدمة الحجاج ونشيد بالتسهيلات السعودية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين
سعر الدولار الآن.. آخر تحديث بعد قرار البنك المركزي
بعد تثبيت الفائدة.. ارتفاع طفيف في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
الداخلية تكشف حقيقة إجبار طفل على مغادرة منزله بسبب زوجة والدة في الخانكة
الزمالك يتصدر سجل الأبطال.. 8 أندية حسمت اللقب في دوريات العالم
وزير الخارجية الأمريكي: إيران تحاول إقناع سلطنة عمان بفرض رسوم للعبور من مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إلغاء الأجازات.. تفاصيل استعدادات محافظة الإسكندرية لعيد الأضحى

اجتماع بمحافظة الإسكندرية
اجتماع بمحافظة الإسكندرية
أحمد بسيوني

عقد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية اجتماعًا موسعًا مع كافة الأجهزة التنفيذية والخدمية، ومديري المديريات ورؤساء الأحياء، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والتأكد من جاهزية جميع القطاعات الحيوية والخدمية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وزائري الإسكندرية خلال إجازة العيد.

العمل العام مسؤولية مستمرة لا تعرف الإجازات

وفي مستهل الاجتماع، هنأ المحافظ الحضور بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن العمل العام مسؤولية مستمرة لا تعرف الإجازات، وأن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل من أجل أن يشعر المواطن بفرحة العيد.

وأكد المهندس أيمن عطية رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات والمديريات والمرافق الخدمية بالمحافظة، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الجهات لضمان انتظام الخدمات وتحقيق الاستجابة السريعة لأي طوارئ.

حملات مكبرة على الأسواق

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بشن حملات مكبرة ومفاجئة على الأسواق والقطاعات الخدمية، مع استمرار تلك الحملات طوال أيام العيد، للتأكد من الالتزام بالأسعار ومنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالسلع، فضلًا عن تكثيف الرقابة التموينية والتأكد من توافر السلع الغذائية والمواد التموينية بجودة مناسبة وأسعار ملائمة للمواطنين.

كما شدد على تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين والمساجد والمناطق المحيطة بها والحدائق العامة ، مع التأكيد على شركة نهضة مصر بزيادة معدلات رفع المخلفات وتكثيف أعمال النظافة على مدار الساعة، خاصة بالمناطق الحيوية وأماكن التجمعات.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات والتصدي بكل حزم لأي محاولات للبناء المخالف، مع التشديد على رؤساء الأحياء بمتابعة منظومة المتغيرات المكانية بصورة يومية، وتقديم تقارير يومية مباشرة خلال إجازة العيد بكافة الأحياء، مؤكدًا عدم التهاون في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.
كما وجه المحافظ بمنع إقامة أي شوادر أو أماكن عشوائية لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، مع التنسيق الكامل بين الأحياء والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، حفاظًا على المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.

رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أكد المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف خلال أيام العيد، مع التأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتشار سيارات الإسعاف بكافة أنحاء المحافظة، خاصة بالمناطق الحيوية والكورنيش والشواطئ، لضمان سرعة التعامل مع أي حالات طارئة.

كما وجه المهندس أيمن عطية الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برفع درجة الاستعداد بجميع الشواطئ لاستقبال المصطافين وزائري المحافظة خلال إجازة العيد، مع الانتهاء من أعمال رفع كفاءة الخدمات الشاطئية، والتأكيد على الالتزام بالتعليمات المنظمة، وتكثيف تواجد فرق الإنقاذ حفاظًا على سلامة المواطنين.

وشدد كذلك على ضرورة التنسيق الكامل بين إدارات المرور والنقل العام والمواقف لمتابعة انتظام حركة المواصلات العامة وتحقيق السيولة المرورية، خاصة بالمناطق الحيوية والكورنيش.

وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس أيمن عطية استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بجميع المديريات والأحياء على مدار 24 ساعة، لمتابعة الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى طارئة، بما يضمن توفير أجواء آمنة ومستقرة للمواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد صلاح سكرتير عام محافظة الإسكندرية، والدكتور محمود عيسى سكرتير عام مساعد المحافظة، ومديري المديريات وكافة القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

الإسكندرية عيد الأضحى اجتماع موسع مديريات استعدادات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. هبوط أسعار الدواجن لأقل من 60 جنيها |ومفاجأة فى ثمن البانيه

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

معلمة كفر الشيخ

حسن الخاتمة.. وفاة معلمة أثناء أداء فريضة الحج ودفنها بمكة المكرمة

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

صورة ارشيفية

47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف 10 آلاف جنيه لـ 42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى

جماهير الاهلي

3 ملايين دولار.. فرج عامر يزف خبرًا سارا لجماهير الأهلي قبل انطلاق كأس العالم

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة يكشف عن أهم 6 بنود في لائحة القيد للموسم الجديد

ميدو

لقب مستحق.. ميدو يهنىء النصر بالتتويج بالدوري السعودي

كريستيانو رونالدو

مع جورجينا وابنائهم.. كريستيانو رونالدو يحتفل بالتتويج بالدوري السعودي

بالصور

محبوبة ترامب.. تسلا تودع أشهر سيارة في تاريخها للأبد

تسلا
تسلا
تسلا

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

فيات باندا 2028
فيات باندا 2028
فيات باندا 2028

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد