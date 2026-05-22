إلغاء الأجازات.. تفاصيل استعدادات محافظة الإسكندرية لعيد الأضحى

عقد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية اجتماعًا موسعًا مع كافة الأجهزة التنفيذية والخدمية، ومديري المديريات ورؤساء الأحياء، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والتأكد من جاهزية جميع القطاعات الحيوية والخدمية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وزائري الإسكندرية خلال إجازة العيد.

العمل العام مسؤولية مستمرة لا تعرف الإجازات

وفي مستهل الاجتماع، هنأ المحافظ الحضور بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن العمل العام مسؤولية مستمرة لا تعرف الإجازات، وأن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل من أجل أن يشعر المواطن بفرحة العيد.

وأكد المهندس أيمن عطية رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات والمديريات والمرافق الخدمية بالمحافظة، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الجهات لضمان انتظام الخدمات وتحقيق الاستجابة السريعة لأي طوارئ.

حملات مكبرة على الأسواق

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بشن حملات مكبرة ومفاجئة على الأسواق والقطاعات الخدمية، مع استمرار تلك الحملات طوال أيام العيد، للتأكد من الالتزام بالأسعار ومنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالسلع، فضلًا عن تكثيف الرقابة التموينية والتأكد من توافر السلع الغذائية والمواد التموينية بجودة مناسبة وأسعار ملائمة للمواطنين.

كما شدد على تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين والمساجد والمناطق المحيطة بها والحدائق العامة ، مع التأكيد على شركة نهضة مصر بزيادة معدلات رفع المخلفات وتكثيف أعمال النظافة على مدار الساعة، خاصة بالمناطق الحيوية وأماكن التجمعات.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات والتصدي بكل حزم لأي محاولات للبناء المخالف، مع التشديد على رؤساء الأحياء بمتابعة منظومة المتغيرات المكانية بصورة يومية، وتقديم تقارير يومية مباشرة خلال إجازة العيد بكافة الأحياء، مؤكدًا عدم التهاون في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

كما وجه المحافظ بمنع إقامة أي شوادر أو أماكن عشوائية لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، مع التنسيق الكامل بين الأحياء والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، حفاظًا على المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.

رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أكد المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف خلال أيام العيد، مع التأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتشار سيارات الإسعاف بكافة أنحاء المحافظة، خاصة بالمناطق الحيوية والكورنيش والشواطئ، لضمان سرعة التعامل مع أي حالات طارئة.

كما وجه المهندس أيمن عطية الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برفع درجة الاستعداد بجميع الشواطئ لاستقبال المصطافين وزائري المحافظة خلال إجازة العيد، مع الانتهاء من أعمال رفع كفاءة الخدمات الشاطئية، والتأكيد على الالتزام بالتعليمات المنظمة، وتكثيف تواجد فرق الإنقاذ حفاظًا على سلامة المواطنين.

وشدد كذلك على ضرورة التنسيق الكامل بين إدارات المرور والنقل العام والمواقف لمتابعة انتظام حركة المواصلات العامة وتحقيق السيولة المرورية، خاصة بالمناطق الحيوية والكورنيش.

وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس أيمن عطية استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بجميع المديريات والأحياء على مدار 24 ساعة، لمتابعة الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى طارئة، بما يضمن توفير أجواء آمنة ومستقرة للمواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد صلاح سكرتير عام محافظة الإسكندرية، والدكتور محمود عيسى سكرتير عام مساعد المحافظة، ومديري المديريات وكافة القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.