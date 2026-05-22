قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلومبيرج: توقعات بتراجع النفط إلى 100 دولار خلال الـ12 شهراً المقبل
تيسيرًا على الطلاب.. جامعة سوهاج الأهلية تفتح باب التحويل للكليات
رحيل الشاعر سمير عبد الباقي شاعر العامية ومبدع أدب الطفل والمسرح
تراجع الذهب بفعل قوة الدولار وتزايد التوقعات برفع الفائدة الأمريكية
المعيقلي يدعو الحجاج للالتزام بالتعليمات حفاظًا على سلامة الجميع
إمام المسجد النبوي يحذر من مخالفة تعليمات الحج والتنظيمات الرسمية
3000 جنيه قبل عيد الأضحى..كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة
تسريب معلومات لحزب الله.. الجيش اللبناني يرد على العقوبات الأمريكية ضد أحد عناصره
خبير: تثبت أسعار الفائدة يحقق توازن بين السيطرة على الأسعار ودعم الاقتصاد
رئيس "العلوم السياسية"بجامعة القاهرة: المياه "قضية أمن قومي" .. والتنافس عليها قد يفوق صراعات النفط
من ترك صلاة الجمعة بسبب النوم في عشر ذي الحجة.. احذر 3 عقوبات مضاعفة
جوارديولا يرحل عن تدريب مانشستر سيتي رسميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك عاجل لإحكام الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار قبل عيد الأضحى

سلع
سلع
أميرة خلف

طالب الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، بضرورة فرض رقابة صارمة على الأسواق والتصدي بحسم لموجات الغلاء غير المبررة التي تتكرر مع اقتراب المواسم والأعياد، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن ضبط الأسواق لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة لحماية المواطنين من الاستغلال وجشع بعض التجار الذين يستغلون زيادة الطلب لرفع الأسعار بصورة مبالغ فيها دون أي مبرر حقيقي.

وأوضح «أبو الفتوح»، أن الأزمة لم تعد مرتبطة بتكلفة الإنتاج أو أسعار السلع الأساسية فقط، وإنما تكمن بشكل رئيسي في حلقات التداول والوساطة بين المنتج والمستهلك، مشيرًا إلى أن تعدد الوسطاء يضاعف الأسعار بشكل غير منطقي، حيث تُضاف هوامش ربح مبالغ فيها على السلع قبل وصولها للمواطن، الأمر الذي يتطلب رقابة دقيقة على حركة تداول المنتجات منذ خروجها من المصدر وحتى طرحها بالأسواق.

واقترح عضو مجلس الشيوخ، حزمة من الإجراءات العاجلة لضبط الأسواق، تشمل التوسع في منافذ البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك للقضاء على الحلقات الوسيطة، إلى جانب تفعيل خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن التلاعب بالأسعار بصورة فورية، مع إلزام المحال التجارية بإعلان الأسعار الاسترشادية بشكل واضح ووضع حد أقصى لهوامش الربح على السلع الأساسية.

تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق 

كما طالب النائب جمال أبو الفتوح، بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق وتشديد العقوبات على المخالفين والمحتكرين، مؤكدًا أن الدولة تمتلك الأدوات الكفيلة بإعادة الانضباط للأسواق إذا تم تفعيل الرقابة بصورة حقيقية وحاسمة، بما يضمن حماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية ويخفف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية خلال المواسم المختلفة .

جمال أبو الفتوح لجنة الري الأسواق عيد الأضحى المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. هبوط أسعار الدواجن لأقل من 60 جنيها |ومفاجأة فى ثمن البانيه

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

صورة ارشيفية

47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف 10 آلاف جنيه لـ 42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم

جماهير الاهلي

3 ملايين دولار.. فرج عامر يزف خبرًا سارا لجماهير الأهلي قبل انطلاق كأس العالم

النادي الأهلي

مفاجأة من فرج عامر بشأن صفقات الأهلي والراحلين في الميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

وضع الطيران

بعد أكثر من 30 عامًا.. هل انتهى عصر “وضع الطيران” داخل الطائرات؟

جثة

الدم بقى ماية .. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة جدته بسبب خلافات عائلية بشبرا الخيمة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

منال عوض:رفع درجة الاستعداد في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك

بالصور

محبوبة ترامب.. تسلا تودع أشهر سيارة في تاريخها للأبد

تسلا
تسلا
تسلا

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

فيات باندا 2028
فيات باندا 2028
فيات باندا 2028

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد