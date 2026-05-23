عبدالغني هندي : التفاخر بالأضاحي على مواقع التواصل يُضعف روح العبادة

حذر الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من ظاهرة التباهى بالأضاحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المشكلة لا تكمن في التصوير أو النشر بحد ذاته، وإنما في النية التي تقف وراء هذا السلوك.

الإخلاص والتقرب إلى الله

وأوضح هندي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم ويقدمه الإعلامي محمد موسى، أن العبادات والشعائر الدينية ترتبط في جوهرها بالإخلاص والتقرب إلى الله، مشيرًا إلى أن تحويل الأضحية إلى وسيلة لاستعراض الإمكانيات المادية أو تحقيق الوجاهة الاجتماعية يفقدها كثيرًا من قيمتها الروحية.

المعاني الحقيقية المرتبطة بالقيم

وأضاف أن المجتمع أصبح يشهد مبالغة واضحة في المظاهر خلال العديد من المناسبات الدينية والاجتماعية، حيث طغى الاهتمام بالشكل الخارجي والانطباع أمام الآخرين على المعاني الحقيقية المرتبطة بالقيم والإيمان.

معاناة المحتاجين ومساعدتهم

وأكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن عيد الأضحى يحمل معاني سامية تتعلق بالطاعة والتضحية والتكافل، موضحًا أن قيمة الأضحية لا تُقاس بحجمها أو بعدد الصور المنشورة عنها، بل بصدق النية والإحساس بمعاناة المحتاجين ومساعدتهم.

القيم الإيمانية والإنسانية

وأشار إلى أن انشغال البعض بآراء الناس وصورتهم أمام المجتمع بات يمثل خطرًا على الجانب الروحي، لافتًا إلى أن الماديات أصبحت لدى البعض تتقدم على القيم الإيمانية والإنسانية.

قيمة الإنسان الحقيقية

وشدد هندي على أن قيمة الإنسان الحقيقية لا ترتبط بالمظاهر أو بما يمتلكه من أموال، وإنما بالقرب من الله وحسن استغلال النعم في الخير ودعم الآخرين.

الحفاظ على روح العبادات

واختتم تصريحاته بدعوة المواطنين إلى الحفاظ على روح العبادات بعيدًا عن الاستعراض، والتركيز على معاني الرحمة والتضحية والتكافل التي يجسدها عيد الأضحى المبارك.