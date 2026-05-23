محاكمة 56 متهمًا بـ خلية الهيكل الإداري للإخوان.. اليوم

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت، للشهود في محاكمة 56 متهما بالهيكل الإداري للإخوان، في القضية رقم 4132 لسنة 2025، جنايات التجمع.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2020 وحتى 5 يناير 2021، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوية إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، بان تولى الهيكل الإداري لجماعة الإخوان.

ووجه للمتهمين من الثاني وحتى الأخير اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، ووجه للمتهمين جميعا جريمة تمويل الإرهاب بأن أمدوا الجماعة مضوع الاتهام بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.