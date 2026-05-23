القيادة الأمريكية: الحصار البحري منع مرور 94 سفينة بمضيق هرمز

أكد العقيد تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية، أن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران يهدف بالأساس إلى منع طهران من استخدام موانئها وقدراتها البحرية في دعم أنشطتها الاقتصادية والعسكرية، مشددًا على أن واشنطن تواصل تنفيذ إجراءاتها البحرية والاقتصادية بصورة مكثفة من أجل تقويض قدرة إيران على الاستفادة من خطوط الملاحة البحرية.

وقال هوكينز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رعد عبد المجيد، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن التركيز الأمريكي ينصب على منع السفن من الدخول إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج منها، موضحًا أن القوات الأمريكية نجحت حتى الآن في إعادة نحو 94 سفينة كانت تحاول مغادرة الموانئ الإيرانية أو الدخول إليها لدعم الاقتصاد الإيراني، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من سياسة الضغط الاقتصادي التي تنتهجها الولايات المتحدة ضد إيران.

وأضاف المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية أن واشنطن تعتبر هذه الخطوات ضرورية لمنع إيران من تهديد الملاحة في مضيق هرمز أو استغلال الموقع الاستراتيجي للمضيق في التأثير على حركة التجارة والطاقة العالمية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة «لن تسمح أبدًا» لإيران باستخدام هذه الورقة لفرض ضغوط أو تهديدات على المنطقة أو المجتمع الدولي.

وأشار تيم هوكينز إلى أن الولايات المتحدة ترى أن الضغط الاقتصادي والحصار البحري يمثلان وسيلة فعالة لمحاسبة إيران والحد من قدراتها، مؤكدًا أن القوات الأمريكية مستمرة في تطبيق هذا الحصار والالتزام بتنفيذه خلال المرحلة المقبلة، ضمن ما وصفه بالجهود الرامية إلى الحفاظ على أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي.