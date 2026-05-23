محافظ الغربية يرفع درجة الاستعداد القصوى بالمجازر لاستقبال عيد الأضحى

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المجازر الحكومية على مستوى المحافظة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى جاهزية 18 مجزرًا ما بين 8 مجازر عمومية و10 نقاط ذبيح لاستقبال الأضاحي والذبائح بالمجان طوال أيام العيد، وذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة وتوفير خدمة آمنة وحضارية للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وشدد محافظ الغربية على حظر الذبح خارج المجازر الحكومية المعتمدة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الالتزام الكامل بكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والفنية المنظمة لأعمال الذبح داخل المجازر، حفاظًا على سلامة المواطنين والبيئة المحيطة.

تحرك تنفيذي

وأوضح المحافظ أن المجازر الحكومية على مستوى المحافظة توفر الإشراف البيطري الكامل أثناء عمليات الذبح، مع إجراء الكشف الظاهري على الماشية قبل الذبح، والتأكد من سلامة اللحوم بعد الذبح وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك من خلال تواجد الأطباء البيطريين وفرق العمل بالمجازر على مدار الساعة طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

طوارىء مجازر الغربية

ووجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة والتطهير داخل المجازر ومحيطها، واتخاذ التدابير اللازمة للتخلص الآمن من مخلفات الذبح وفقًا للاشتراطات البيئية والصحية المعمول بها، إلى جانب تكثيف حملات المتابعة والرقابة بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الطب البيطري والجهات المعنية لمنع أي مخالفات أو ذبح عشوائي بالشوارع.

تحرك تنفيذي

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن الدولة حريصة على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين خلال أيام العيد، مشيرًا إلى أن الذبح داخل المجازر المعتمدة يضمن الحفاظ على سلامة اللحوم وحماية المواطنين من الأمراض، فضلًا عن الحد من التلوث والمظاهر العشوائية.

تجهيز المجازر بالأطباء البيطريين

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نعمة عارف، وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، وتم تجهيز المجازر بالأطباء البيطريين وأطقم العمل على مدار الساعة لتقديم الخدمة للمواطنين بالمجان، مشيرة إلى استمرار أعمال المتابعة اليومية والتطهير والتعقيم داخل المجازر، مع تكثيف حملات التوعية بأهمية الذبح داخل المجازر الحكومية حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.