بعد طول غياب.. ملعب الطرفة يقترب من الافتتاح ليحقق حلم شباب سانت كاترين

اقتربت أعمال تنفيذ ملعب النجيل الصناعي بمركز شباب الطرفة من الانتهاء،

تمهيدًا لتسليمه رسميًا خلال الأيام المقبلة، في خطوة طال انتظارها من شباب القرية، الذين عانوا لسنوات من غياب ملعب مؤهل وآمن لممارسة الأنشطة الرياضية.

وأعرب شباب قرية الطرفة عن سعادتهم الكبيرة بقرب افتتاح الملعب الجديد، مؤكدين أن المشروع يمثل نقلة حقيقية للحركة الرياضية داخل القرية، خاصة بعد ما كانت تسببه أرضية الملاعب غير المجهزة من إصابات متكررة أثرت على ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب الشابة.

ووجّه والشباب خالص الشكر والتقدير إلى اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء وجوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة، والنائب موسى فراج و محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء،

تقديرًا لجهودهم في الاستجابة لمطالب أبناء القرية والعمل على تنفيذ المشروع.

وأكد عدد من شباب القرية أن إنشاء ملعب نجيل صناعي بمركز شباب الطرفة كان حلمًا يراود الأجيال المتعاقبة، لما يمثله من أهمية كبيرة في دعم الأنشطة الرياضية والشبابية، وخلق متنفس حضاري وآمن للشباب والأطفال، فضلًا عن المساهمة في تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية داخل المدينة.

ويأتي المشروع ضمن جهود الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بالمناطق النائية والتجمعات البدوية بمحافظة جنوب سيناء، بهدف دعم قطاع الشباب، واكتشاف المواهب الرياضية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.

ومن المنتظر أن يشهد الملعب افتتاحه الرسمي وتسليمه خلال الأسبوع الجاري، وسط حالة من التفاؤل والسعادة بين أهالي قرية الطرفة، الذين اعتبروا المشروع بداية جديدة لدعم الرياضة وتحقيق أحلام شباب القرية بعد سنوات طويلة من الانتظار.