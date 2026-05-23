دودج تشعل الحماس بالتشويق لوحش عضلي جديد وسيارة GLH غامضة

كشفت شركة دوج الأمريكية العريقة، التابعة لمجموعة ستيلانتيس العالمية، عن عودتها الرسمية والكاملة إلى جذورها الهندسية التي طالما جعلتها أيقونةً لسيارات الأداء العالي؛ حيث كشفت الشركة رسميًا خلال مؤتمر المستثمرين السنوي عن استراتيجية تسويقية وهندسية هجومية تعتمد على التوسع الكبير في محركات الاحتراق الداخلي وتدشين طرازات جديدة كليًا.

وتستهدف خطة دوج القادمة إعادة إحياء شغف "رابطة سيارات العضلات" عبر طرح فئات عالية الأداء من كافة طرازاتها الحالية والمستقبلية وتوسيع الخيارات المتاحة للمستهلكين الباحثين عن الإثارة والقوة الكاسحة.

طراز كوبرهيد الغامض يستعد لإعادة صياغة مفهوم سيارات العضلات الأمريكية

جاء الإعلان التشويقي عن السيارة الرياضية الجديدة كوبرهيد ليمثل الصدمة الإيجابية الأكبر لعشاق السرعة، ورغم تكتم الشركة على التفاصيل التقنية الدقيقة، إلا أن التقارير الهندسية تشير إلى أن السيارة ستكون شاحنة عضلات متوحشة من الطراز الرفيع تعتمد على منصات هيكلية متطورة ومحركات احتراق داخلي فائقة القوة.

وستعمل هذه الأيقونة الغامضة كبديل روحي وعصري لسيارات دوج التاريخية، مستهدفةً تقديم أداء ميكانيكي مرعب يتفوق على كافة المنافسين في فئة السيارات الرياضية بفضل حزم تعديل ايروديناميكية مخصصة للحلبات والطرقات السريعة.

إطلاق الكروس أوفر المدمج "جي إل إتش" كبديل متطور لطراز هورنيت المتعثر

تضمنت الاستراتيجية الهندسية الجديدة الإعلان عن سيارة كروس أوفر مدمجة جديدة كليًا تحمل الاسم الأسطوري جي إل إتش لتقدم للأسواق بديلاً عمليًا ورياضيًا يحل محل طراز هورنيت الحالي.

وستعتمد هذه المركبة على خيارات ميكانيكية متطورة تشمل محركات تيربو عالية الكفاءة مدعومةً بمنظومات هجينة متطورة توفر استجابةً فوريةً وعزم دوران هائل، مما يضمن للمستهلكين الحصول على سيارة عائلية مدمجة بروح هجومية قادرة على تلبية متطلبات القيادة اليومية الشاقة داخل المدن وبمعدلات استهلاك وقود اقتصادية.

حزم "SRT" الرياضية تهيمن على كافة فئات الصانع الأمريكي القادمة

أكد الرئيس التنفيذي لعلامة دوج أن الشعار القادم للمرحلة الجديدة سيكون منح حزم الأداء الفائق إس آر تي لكافة السيارات التي تنتجها خطوط التصنيع دون استثناء، مما يعني أن ملاك سيارات الدفع الرباعي والكروس أوفر القادمة سيحصلون على نسخ معدلة هندسيًا وميكانيكيًا تشمل أنظمة تعليق رياضية قاسية ومكابح بريمبو ضخمة لضمان السيطرة الكاملة على القوة الحصانية المرتفعة.

وتثبت هذه الخطوة صحة الرؤية الاستراتيجية للشركة في عدم التخلي عن محركات البنزين القوية، والتركيز على رغبات المستهلكين الفعلية في صالات العرض بالمملكة العربية السعودية وأمريكا الشمالية.