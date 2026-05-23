قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد وصولها لأسعار قياسية.. الطماطم تعود للهبوط من جديد
مدبولي: الدلتا الجديدة استثمار للمستقبل.. وهدفنا تقليل الفجوة الغذائية وزيادة الإنتاج
عايز رأيك بصراحة في المنصة ومتخافيش من الوزير.. حوار أبوي بين مدبولي وطالبة
تهديد إيراني ناري لترامب.. طهران تتوعد واشنطن برد أقسى إذا عادت الحرب
رئيس الوزراء: لا داعي لقلق اولياء الامور بشأن تطوير المناهج التعليمية
مشاركة واسعة لعدد من الشخصيات والأحزاب في المؤتمر العام لحزب العدل.. صور
رئيس إيران: الولايات المتحدة لن تربح هذا الصراع
تفاصيل حجز محاكمة ياسمينا المصري بتهمة التشهير بالفنان أشرف زكى
إية الشطارة دي ..طالبة تشرح لرئيس الوزراء تصميمها لموقع الكتروني
وصلت 25 جنيها | تراجع في أسعار الطماطم اليوم.. والزراعة تكشف السر
ينتقد حماس ويتجاهل إسرائيل.. هل يتسبب مجلس السلام في إشعال العدوان على غزة؟
مؤسسة أبو العينين تواصل توزيع لحوم الأضاحي في مختلف المحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قفص مغناطيسي.. علماء يكشفون سر انفجار شمسي فاشل حير الخبراء | ماذا حدث؟

الانفجارات الشمسية
الانفجارات الشمسية
أمينة الدسوقي

 شهد علماء الفلك حدثا استثنائيا على سطح الشمس، في مارس 2024 وذلك بعدما أطلقت توهجا هائلا مصحوبا بانفجار ضخم من البلازما كان مرشحا لإثارة عاصفة مغناطيسية أرضية قوية. 

لغز شمسي حير العلماء

لكن المفاجأة أن هذا الانفجار تباطأ فجأة ثم انهار قبل أن يكتمل، في ظاهرة أثارت تساؤلات واسعة داخل الأوساط العلمية.

واليوم، كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Nature Astronomy عن السبب الفيزيائي وراء هذا “الانفجار الشمسي الفاشل”، مقدمة تفسيرا جديدا قد يساعد العلماء على فهم سلوك النجوم والطقس الفضائي عبر المجرة.

انفجار كان يفترض أن يكون هائلًا

قال تينغيو غو، الباحث الرئيسي للدراسة، إن التوهج الشمسي كان يمتلك كل المقومات التي تؤدي إلى انفجار هائل، إلا أن العملية توقفت بشكل غير متوقع بعد لحظات من بدايتها.

كسوف الشمس يوم 17 فبراير 2026

وأوضح أن العلماء رصدوا الانفجار وهو ينهار تدريجيًا بدلًا من التحرر والانطلاق إلى الفضاء، وهو ما دفعهم للبحث عن القوى الخفية التي أعاقت العملية.

تعاون فضائي لرصد الحدث من كل الزوايا

تميز هذا الحدث النادر بأن عدة مراصد ومركبات فضائية تمكنت من مراقبته في الوقت نفسه، ما وفر للباحثين بيانات غير مسبوقة.

وشملت عمليات الرصد كلا من ناسا عبر مرصد ديناميكا الشمس، وجاكسا من خلال القمر الصناعي “هينود”، إضافة إلى مركبة سولار أوربيتر التابعة لـ وكالة الفضاء الأوروبية.

كما ساهمت تلسكوبات راديوية أرضية ومهمة “آيريس” التابعة لناسا في توفير صور دقيقة للأشعة فوق البنفسجية، ما منح العلماء رؤية شاملة للبلازما الشمسية والحقول المغناطيسية المحيطة بها.

“القفص المغناطيسي” السجن الذي أوقف الانفجار

أظهرت البيانات أن الانفجار كان مدفوعا بعملية تُعرف بـ “إعادة الاتصال المغناطيسي”، حيث تنقطع خطوط المجال المغناطيسي ثم تعود للاتصال، مطلقة كميات هائلة من الطاقة والحرارة.

لكن المفاجأة كانت حدوث إعادة اتصال مغناطيسي ثانية فوق الانفجار نفسه، ما أدى إلى قطع الجزء العلوي من البنية المتفجرة واستنزاف الطاقة التي كانت تدفع البلازما نحو الفضاء.

وفي الوقت ذاته، أحاطت بالمنطقة حقول مغناطيسية قوية للغاية عملت كـ “قفص مغناطيسي” منع المادة الشمسية من الهروب، لتتحول الطاقة الهائلة إلى انفجار مختنق انتهى قبل أن يغادر الغلاف الشمسي.

وقالت كاثرين ريفز إن الاتصال المغناطيسي العلوي أضعف القوى الدافعة للانفجار، ما ساهم بشكل مباشر في إيقافه.

فهم أعمق للطقس الفضائي

يرى الباحثون أن هذه النتائج قد تساعد في تفسير ظاهرة طالما حيرت العلماء، وهي فشل العديد من الانبعاثات الكتلية الإكليلية في الهروب من نجومها، رغم ظهور توهجات شديدة السطوع.

العاصفة الشمسية

ويؤكد العلماء أن دراسة هذه الظواهر على الشمس تمنح البشرية فرصة لفهم الانفجارات النجمية والطقس الفضائي في الأنظمة الكوكبية البعيدة، وهو ما قد يسهم مستقبلًا في حماية الأقمار الصناعية وشبكات الاتصالات على الأرض من تأثيرات العواصف الشمسية العنيفة.

مرصد ديناميكا الشمس وكالة الفضاء الأوروبية عاصفة مغناطيسية أرضية قوية الانفجار الشمسي الفاشل ناسا آيريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

افشة

مفاجأة في الأهلي لصاحب القاضية.. قرار مثير بشأن مستقبل أفشة

فقيد عزبة الأحمر

كان يستعد للزفاف ..وفاة شاب بمطار شرم الشيخ عقب عودته من السعودية

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم السبت

العدادات الكودية

متاح الآن.. رابط تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

أقطاي

أمير هشام يكشف حقيقة توقيع أقطاي عبدالله مهاجم إنبي لـ الأهلي

ترشيحاتنا

انتخابات حزب العدل

نواب العدل يدلون بأصواتهم في انتخابات الهيئة العليا للحزب

تعبيرية

ما مصير النفقة حال زواج الأبناء ؟ مشروع قانون الأسرة يجيب

عبد المنعم إمام

عبد المنعم إمام خلال انتخابات حزب العدل: تركت الفرصة للجميع من أجل الترشح على رئاسة الحزب.. وكان ممكن نعمل مشهد

بالصور

خست أوي.. هنا شيحة تستعرض رشاقتها

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

لوك مختلف.. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالأكاديمية العسكرية

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية

فستان لافت.. سارة سلامة تستعرض جمالها في إطلالة جديدة

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد