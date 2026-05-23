رئيس التحرير
طه جبريل
اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بإنهاء حياة أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

تستأنف محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثانية، اليوم السبت، برئاسة المستشار، عبد الرحيم على على مرسى عبد العال، وعضوية المستشارين محمد حسن حسين البواب، كارم محمود رزق عطية حسن عادل محمد أحمد سباق، محاكمة المتهمين فى القضية التي تحمل رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، وتحمل رقم كلي 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، والمتهم فيها كلا من: فارس.ع.م، وسيف الدين.أ.م، بقتل أحمد المسلماني، تاجر الذهب.

وقررت المحكمة في جلستها الماضية بتاريخ 26 أبريل الماضي، تأجيل محاكمة المتهمين لجلسة اليوم لاستدعاء الطبيب الشرعي ومناقشته والطبيب المعالج لحالة المجني عليه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو 2025، عندما تلقي مركز شرطة رشيد بلاغًا يفيد بإصابة أحد الأشخاص بإصابات خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن المجني عليه هو أحمد المسلماني، أحد تجار الذهب المعروفين في محافظتي البحيرة والإسكندرية، وكشفت التحريات عن تورط كل من فارس.ع.م، وآخر في ارتكاب الجريمة.

وتمكنت قوات الأمن بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها للوقوف على ملابسات الجريمة وأسبابها.

الجدير بالذكر أن محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار محمد حسن عبد الباقي مغيب محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود أبو بكر عبد الفتاح محمد موسي، ومصطفى جلال علي حسن عامر، وعمرو هاني عبد الحميد خلاف، قضت في 11 يناير الماضي، بالسجن المشدد 15 سنة على المتهمين بقتل تاجر الذهب بالبحيرة وإلزامهما بدفع مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، والمصاريف الإدارية.

