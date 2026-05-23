إغلاق وتشميع 27 منشأة غير مرخصة في حملة مكبرة بالرحمانية بالبحيرة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة، حملة رقابية مكبرة استهدفت المحال العامة والورش التي تدار بدون ترخيص.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 27 محلًا تجاريًا وورشة مخالفة في مدينة الرحمانية وقرية عرفان.

تأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة ضبط الأسواق وتقنين وضع المحلات غير المرخصة بجميع مدن ومراكز المحافظة.

انطلقت الحملة بتعليمات مباشرة من اللواء خالد رسلان، رئيس مركز ومدينة الرحمانية، وبإشراف ميداني من محمد عبد الكريم، نائب رئيس المركز، وشهدت الحملة مشاركة قيادات الوحدة المحلية لضمان إحكام الرقابة، بشاير خليل، نائب رئيس المركز والمشرفة على أعمال مركز إصدار التراخيص، رأفت صالح، رئيس قرية سمخراط، محمد النجار، مدير مركز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدة المحلية، برفقة الفريق المعاون له.

في سياق متصل، أهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية بجميع أصحاب المحلات العامة والورش غير المرخصة، سرعة التوجه إلى مقر الوحدة المحلية لتقنين أوضاعهم القانونية.

ودعت الوحدة المواطنين إلى استغلال التسهيلات الحالية واغتنام فرصة الخصومات المتاحة على رسوم التراخيص قبل اتخاذ الإجراءات القانونية الغلق الإداري ضد المخالفين.