السيد البدوي يشارك في المؤتمر العام لحزب العدل.. صور

شارك الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد ، في فعاليات المؤتمر العام لحزب العدل، وذلك ضمن حضور واسع ضم عددًا من القيادات السياسية وممثلي الأحزاب والشخصيات العامة.

وتأتي مشاركة البدوي في إطار التفاعل بين مختلف القوى السياسية خلال المؤتمر، الذي شهد مناقشات موسعة حول عدد من القضايا الحزبية والسياسية الراهنة، بحضور قيادات حزبية وبرلمانية وخبراء وممثلي منظمات مجتمع مدني.

ويستعد المؤتمر العام لـ حزب العدل للإعلان رسميًا عن فوز عبد المنعم إمام برئاسة الحزب بالتزكية، وذلك في ختام فعاليات المؤتمر العام، بعد غلق باب الترشح دون تقدم أي منافس على المنصب.

ومن المقرر أن يعلن المؤتمر العام النتيجة النهائية وفقًا للائحة الداخلية للحزب، التي تنظم آليات الانتخابات واختيار القيادات الحزبية.

وتنص المادة 33 الخاصة بنظام الانتخابات الداخلية بالحزب على إجراء الانتخابات بين مرشحين متعددين من أعضاء الحزب بنظام الاقتراع السري، على أن يفوز المرشح الحاصل على أغلبية الأصوات الصحيحة.

كما تنص اللائحة على أنه في حال عدم تقدم أكثر من مرشح لأي منصب يتم اختياره بالانتخاب وفقًا للنظام الأساسي للحزب، يُعتبر المرشح الوحيد فائزًا بالتزكية دون الحاجة إلى إجراء عملية اقتراع.