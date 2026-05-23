الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

منتخب مصر يخوض تدريباً صباحياً في "الجيم" استعداداً لودية روسيا

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، تدريبات في الجيم، بمركز المنتخبات الوطنية، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، وذلك  في إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم ٢٠٢٦.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب، ودية أمام منتخب روسيا، يوم ٢٨ مايو الحالي، قبل السفر يوم ٣٠ من الشهر نفسه، إلى أوهايو، بالولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة البرازيل ودياً يوم ٦ يونيو، استعداداً لخوض المونديال.

تحيليل منشطات

استقبل معسكر منتخب مصر لكرة القدم، اليوم السبت، وفدًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، لإجراء تحليل المنشطات للاعبين المتواجدين داخل المعسكر، ضمن الإجراءات الدورية المتبعة مع جميع المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026.

واختار وفد «فيفا» 12 لاعبًا من صفوف المنتخب بشكل عشوائي للخضوع لتحليل المنشطات، وسط تعاون كامل من الجهاز الفني والإداري واللاعبين داخل المعسكر المقام حاليًا استعدادًا للمونديال.

منتخب مصر يستعد لمواجهة روسيا

ويواصل منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن استعداداته لخوض مواجهة ودية قوية أمام منتخب روسيا لكرة القدم، ضمن برنامج الإعداد الخاص ببطولة كأس العالم.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم 28 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي بدلا من استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وروسيا

وتُنقل المباراة عبر شاشة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات المنتخبات الوطنية المصرية.

انطلاق المعسكر

وكان معسكر منتخب مصر قد انطلق الخميس الماضي داخل مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث عقد الجهاز الفني محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق التدريبات، لشرح برنامج الإعداد وخطة المرحلة المقبلة قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد انضمام المحترفين

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني أن الرباعي المحترف محمد صلاح وعمر مرموش وحمزة عبد الكريم وهيثم حسن سينضمون إلى المعسكر يومي 25 و26 مايو الجاري، عقب انتهاء ارتباطاتهم مع أنديتهم الأوروبية.

كما ينتظر الجهاز الفني انضمام رامي ربيعة خلال الساعات المقبلة، بعد انتهاء موسمه مع العين الإماراتي.

السفر إلى أمريكا ومواجهة البرازيل

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر على السفر إلى مدينة أوهايو الأمريكية يوم 30 مايو الجاري، استعدادًا لخوض مباراة ودية مرتقبة أمام منتخب البرازيل لكرة القدم يوم 6 يونيو المقبل، ضمن التحضيرات النهائية للمشاركة في كأس العالم 2026، التي تُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

