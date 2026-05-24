أفشة يؤكد : اللي ملعبش في الأهلي ملعبش كورة.. وأفتقد هتاف «صاحب القاضية»

أكد محمد مجدي أفشة عودته رسميًا إلى صفوف النادي الأهلي عقب نهاية فترة إعارته مع الاتحاد السكندري، مشددًا على رغبته في الاستمرار داخل القلعة الحمراء وعدم التفكير في الرحيل مجددًا خلال الفترة المقبلة.

نهاية مشواره مع الاتحاد السكندري

وأوضح أفشة خلال ظهوره التلفزيوني عبر قناة النهار أن مباراته الأخيرة مع الاتحاد السكندري انتهت رسميًا، مؤكدًا أنه سيحصل على فترة راحة قصيرة قبل العودة إلى تدريبات الأهلي استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، ضمن خطة الإعداد الخاصة بالفريق.

وأشار لاعب الوسط إلى أن تجربته مع الاتحاد كانت مليئة بالتحديات والصعوبات، خاصة في ظل موقف الفريق الصعب بجدول الدوري وقت انضمامه، حيث كان يمتلك 8 نقاط فقط، قبل أن ينجح اللاعبون في تحسين النتائج والوصول إلى 35 نقطة، ليضمن الفريق البقاء والاستمرار في الدوري الممتاز.

تمسك أفشة بالبقاء داخل الأهلي

وشدد أفشة على أن عقده مع الأهلي ما زال مستمرًا لموسم إضافي، مؤكدًا تمسكه الكامل بالاستمرار داخل النادي، حيث قال: “مكمل في الأهلي ومش همشي تاني”، في رسالة واضحة لجماهير الفريق بشأن مستقبله.

كما عبّر اللاعب عن اشتياقه الكبير لجماهير الأهلي وأجواء المباريات داخل استاد القاهرة، مؤكدًا أنه افتقد الهتافات الشهيرة التي ترتبط باسمه، خاصة هتاف “القاضية ممكن”، الذي ارتبط بهدفه التاريخي مع الفريق.

رسالة خاصة لجماهير الأهلي

ووجّه أفشة رسالة طمأنة إلى جماهير الأهلي، طالبهم خلالها بعدم القلق على مستقبل الفريق، مؤكدًا أن الأهلي قادر على العودة بقوة خلال الموسم المقبل واستعادة مكانته الطبيعية على جميع المستويات.

وأضاف أن اللعب بقميص الأهلي يختلف عن أي تجربة أخرى، مؤكدًا أن تمثيل النادي يمنح اللاعبين دوافع كبيرة، واختتم تصريحاته قائلًا: “اللي ملعبش في الأهلي ملعبش كورة”.