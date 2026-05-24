اليوم .. محافظ الغربية يفتتح عددا من المشروعات الخدمية بسمنود

أعلن ديوان محافظة الغربية اليوم عن إجراء اللواء علاء عبد المعطي جولة ميدانية لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية بنطاق قري مركز سمنود تنفيذا لحظة المحافظة رفع كفاءة الخدمات في كافة المجالات لأبناء المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

بينما يأتي نفيذًا لتوجيهات اللواء، محافظ الغربية، وفي استجابة سريعة لشكاوى أهالينا بحي ثان المحلة، تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بأرض فرغل بشارع الزرقا آخر شارع عزبة خضر، لرفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بالمنطقة.وشارك في الحملة معدات مراكز طنطا وسمنود والمحلة، حيث أسفرت الجهود عن رفع نحو 100 طن من المخلفات والتراكمات من الموقع.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية استمرار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وتنفيذ حملات النظافة المكبرة بشكل دوري للحفاظ على البيئة والصحة العامة،وناشد المحافظ المواطنين بعدم إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، حفاظًا على المظهر الحضاري لأهالينا.