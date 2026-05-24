الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بطريق الأحياء السياحي بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نفّذ حي شمال الغردقة، برئاسة اللواء الدكتور أحمد علي أحمد، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بطريق الأحياء الساحلي الرئيسي وامتداد الممشى السياحي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، وفي إطار جهود المحافظة لإعادة الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري بالمناطق السياحية والحيوية.

وقاد رئيس حي شمال الغردقة الحملة ميدانيًا صباح اليوم، بمشاركة الأجهزة التنفيذية المختصة، حيث استهدفت الحملة إزالة التعديات والإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، خاصة بالمناطق ذات الكثافة المرورية والسياحية.

وأسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعدٍ على حرم الطريق بشكل فوري أثناء المرور الميداني، إلى جانب رفع والتحفظ على 15 حالة إشغال طريق متنوعة، وذلك ضمن الإجراءات القانونية المتبعة لتحقيق الانضباط داخل نطاق الحي.

وأكد اللواء الدكتور أحمد علي أحمد أن الحملات مستمرة بشكل يومي، تنفيذًا لخطة المحافظة الهادفة إلى التصدي لكافة أشكال الإشغالات والتعديات، والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري للمدينة، خاصة في المناطق السياحية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين والزائرين.

وأشار إلى أنه تم توجيه فرق المتابعة باستمرار المرور الميداني خلال الفترة المسائية على نفس خط سير الحملة الصباحية، لمتابعة نتائج الحملة والتأكد من عدم عودة الإشغالات مرة أخرى.

وشارك في الحملة كل من سكرتير حي شمال الغردقة، وإدارات المتابعة الميدانية والتنظيم والمحلات والإشغالات والبيئة، إلى جانب قسم شرطة المرافق، في إطار التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والأمنية لتحقيق الانضباط بالشوارع.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة محافظة البحر الأحمر لرفع كفاءة الشوارع والميادين وتحسين البيئة العامة، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفات التي تؤثر على حركة المواطنين وتشوه الشكل الحضاري للمدينة.

