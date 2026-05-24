شرم الشيخ تتجمل من جديد.. ازدواج شارع الموتيلات يفتح الطريق للتنمية والاستثمار | صور





تفقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، أعمال ازدواج شارع الموتيلات بمنطقة هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ، في إطار متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، والارتقاء بالبنية التحتية وشبكة الطرق بالمدينة السياحية.

رافق المحافظ، خلال الجولة، اللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس رضا أحمد محمد، مدير مديرية الطرق، حيث تابعوا معدلات تنفيذ أعمال الرصف والتطوير، واطلعوا على نسب الإنجاز بالمشروع.

ووجَّه المحافظ بضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة، وإجراء الاختبارات اللازمة للطريق؛ بما يضمن تحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية، ويسهم في تحقيق السيولة المرورية والحد من التكدسات بالمنطقة.

ويُعد مشروع ازدواج شارع الموتيلات من المشروعات الحيوية بمدينة شرم الشيخ، إذ يبلغ طول الطريق نحو 1150 مترًا، بعرض إجمالي 32 مترًا، بواقع 9 أمتار لكل اتجاه، ويضم حارتين مروريتين بكل اتجاه، بالإضافة إلى جزيرة وسطى و6 أماكن انتظار للسيارات، بواقع 3 بكل اتجاه. كما يصل إجمالي مسطح الرصف إلى نحو 30 ألف متر مربع، بتكلفة إجمالية تُقدر بـ32 مليون جنيه.

من جانبه، أوضح المهندس عيسى المغربي، رئيس جهاز المرافق والإشراف على الكهرباء بالمحافظة، أنه جرى التنسيق الكامل مع شركات المرافق المختلفة، ومدينة شرم الشيخ، وجهاز شبكات معلومات المرافق، لنقل وحماية المرافق المتعارضة مع تصميم الطريق؛ بما يضمن تنفيذ المشروع وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.

وأضاف أن المشروع يشمل تنفيذ منظومة إنارة متكاملة باستخدام أعمدة مجلفنة مزدوجة الأذرع، مزودة بكشافات «ليد» موفرة للطاقة، بعدد 100 عمود، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، بتكلفة إجمالية بلغت مليونين و300 ألف جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بالمجهودات المبذولة في تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن تطوير شارع الموتيلات والمنطقة المحيطة به يأتي ضمن خطة المحافظة لإظهار المدينة بالمظهر الحضاري والسياحي اللائق، باعتبارها واحدة من أهم المقاصد السياحية العالمية.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ عددًا من الأراضي الفضاء بمدينة شرم الشيخ؛ لبحث إمكانية استغلالها وطرحها كفرص استثمارية جديدة تدعم القطاعين السياحي والخدمي، مؤكدًا أهمية الاستغلال الأمثل للأراضي بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم خطط التنمية الشاملة بمحافظة جنوب سيناء.