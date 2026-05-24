قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام
قليل قوي .. شوبير يفجر مفاجأة حول راتب معتمد جمال في الزمالك
الصحة: تقديم 20 ألف خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة
أحمد شوبير: استمرار معتمد جمال ضرورة داخل الزمالك
أهم 5 دعوات في يوم عرفة تمسكوا بها واحفظوها من الآن
شهيدة لقمة العيش.. حكاية فاطمة عاملة يومية لاقت ربها في حادث على الطريق بالمنوفية
أحمد شوبير: معتمد جمال صنع المعجزة مع الزمالك
بشرى سارة.. حالتان لـ إنقاذ الزمالك من أزمة الرخصة والمشاركة بدوري الأبطال
إصابة 10 أشخاص في تصادم أتوبيس وسيارة ميكروباص بالشرقية
مصدر إيراني: الملف النووي الإيراني ليس جزءا من الاتفاق التمهيدي
لحظات مؤثرة.. شوبير يكشف كواليس حالة محمد صلاح داخل ليفربول
بيدربهم على السباكة والنجارة.. القومي للمرأة يطلق مبادرة «اتعلمي.. ووفري.. واكسبي» بالأسمرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شرم الشيخ تتجمل من جديد.. ازدواج شارع الموتيلات يفتح الطريق للتنمية والاستثمار | صور

المحافظ يتفقد شارع الموتيلات بشرم الشيخ
المحافظ يتفقد شارع الموتيلات بشرم الشيخ
ايمن محمد


 

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، أعمال ازدواج شارع الموتيلات بمنطقة هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ، في إطار متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، والارتقاء بالبنية التحتية وشبكة الطرق بالمدينة السياحية.

رافق المحافظ، خلال الجولة، اللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس رضا أحمد محمد، مدير مديرية الطرق، حيث تابعوا معدلات تنفيذ أعمال الرصف والتطوير، واطلعوا على نسب الإنجاز بالمشروع.

ووجَّه المحافظ بضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة، وإجراء الاختبارات اللازمة للطريق؛ بما يضمن تحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية، ويسهم في تحقيق السيولة المرورية والحد من التكدسات بالمنطقة.

ويُعد مشروع ازدواج شارع الموتيلات من المشروعات الحيوية بمدينة شرم الشيخ، إذ يبلغ طول الطريق نحو 1150 مترًا، بعرض إجمالي 32 مترًا، بواقع 9 أمتار لكل اتجاه، ويضم حارتين مروريتين بكل اتجاه، بالإضافة إلى جزيرة وسطى و6 أماكن انتظار للسيارات، بواقع 3 بكل اتجاه. كما يصل إجمالي مسطح الرصف إلى نحو 30 ألف متر مربع، بتكلفة إجمالية تُقدر بـ32 مليون جنيه.

من جانبه، أوضح المهندس عيسى المغربي، رئيس جهاز المرافق والإشراف على الكهرباء بالمحافظة، أنه جرى التنسيق الكامل مع شركات المرافق المختلفة، ومدينة شرم الشيخ، وجهاز شبكات معلومات المرافق، لنقل وحماية المرافق المتعارضة مع تصميم الطريق؛ بما يضمن تنفيذ المشروع وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.

وأضاف أن المشروع يشمل تنفيذ منظومة إنارة متكاملة باستخدام أعمدة مجلفنة مزدوجة الأذرع، مزودة بكشافات «ليد» موفرة للطاقة، بعدد 100 عمود، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، بتكلفة إجمالية بلغت مليونين و300 ألف جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بالمجهودات المبذولة في تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن تطوير شارع الموتيلات والمنطقة المحيطة به يأتي ضمن خطة المحافظة لإظهار المدينة بالمظهر الحضاري والسياحي اللائق، باعتبارها واحدة من أهم المقاصد السياحية العالمية.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ عددًا من الأراضي الفضاء بمدينة شرم الشيخ؛ لبحث إمكانية استغلالها وطرحها كفرص استثمارية جديدة تدعم القطاعين السياحي والخدمي، مؤكدًا أهمية الاستغلال الأمثل للأراضي بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم خطط التنمية الشاملة بمحافظة جنوب سيناء. 

جنوب سيناء شرم الشيخ شارع الموتيلات تطوير الطرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد عز وانغام

بعد سنوات من الانفصال.. ظهور أحمد عز وأنغام في الأهرامات يتصدّر السوشيال ميديا

مصرع شخصين وإصابة 8 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القابوطي ببورسعيد| أسماء

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 8 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القابوطي ببورسعيد

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

دواجن

ثروت الزيني: أسعار الدواجن والبيض تراجعت بنسبة 25% لهذا السبب

ريبيرو

شوبير يكشف أزمة مستحقات ريبيرو مع الأهلي

اقطاي عبدالله

الأهلي يكشف إلى صدى البلد موقف التعاقد مع أقطاي عبدالله

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن بنهايه تعاملات اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

ريبيرو

صراع قانوني.. تفاصيل أزمة النادي الأهلي والإسباني خوسية ريبيرو

ترشيحاتنا

شقق الإسكان الاجتماعي 2026

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2026 والأوراق المطلوبة للحجز

سعر الطماطم

الكيلو وصل كام؟.. سعر الطماطم اليوم الأربعاء 20 مايو وموعد انخفاضه

منحة التموين

الدفعة الأخيرة من الدعم الاستثنائي.. موعد صرف منحة التموين الـ 400 جنيه

بالصور

ياسمين الخطيب تثير الجدل بفستان لامع في آخر ظهور لها

ياسمين الخطيب تثير الجدل في آخر ظهور لها
ياسمين الخطيب تثير الجدل في آخر ظهور لها
ياسمين الخطيب تثير الجدل في آخر ظهور لها

طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش الحار

طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش الحار
طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش الحار
طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش الحار

البراز الأحمر ومدى خطورته .. أسباب مثيرة للقلق

أسباب البراز الأحمر ومدى خطورته
أسباب البراز الأحمر ومدى خطورته
أسباب البراز الأحمر ومدى خطورته

لوك كاجوال.. هند صبري تخطف الانظار بظهورها

هند صبري
هند صبري
هند صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد