التنمية المحلية تنظم ورشة عمل عن الحرف اليدوية والاستدامة والتسويق

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، بضرورة تعزيز العمل البيئي وزيادة الموارد الاقتصادية المستدامة، نظمت مؤسسة فريدريش إيبرت، ورشة عمل بعنوان "الحرف اليدوية كفرصة اقتصادية مستدامة"، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة بحضور نوران المرصفي مدير برامج بمؤسسة فريدريش إيبرت، و سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون والعلاقات الدولية والدعم الفني بالوزارة، وبمشاركة من قيادات الوزارة والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والعديد من الخبراء البيئين.

وأوضحت د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، أن الورشة قدمت أفكارا ملهمة وإبتكارات مستدامة طويلة الأمد للحرف اليدوية وتسويقها بشكل فعال لتعزيز العمل البيئي وزيادة الموارد الاقتصادية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الورشة ألقت الضوء على العلاقة بين الحرف اليدوية والاستدامة ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير وإنشاء قنوات تسويقية عبر الإنترنت، وهي خطوة هامة لدمج الحرف اليدوية بالاستدامة والتسويق الرقمي وبناء شبكات تعاون أكثر فاعلية، بما يدعم تحقيق الاستدامة البيئية والمجتمعية على المدى الطويل، وأشارت إلى أهمية الشراكة مع المؤسسات الدولية، لدعم بناء القدرات وتبادل الخبرات.

ومن جانبها أشارت سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والدعم الفني أن الورشة تهدف إلى إلقاء الضوء على الحرف اليدوية، حيث تعد فرصة للاستثمار، لانها تخلق منتجات جميلة وتساهم في تحسين الاقتصاد بشكل مستدام، بالإضافة لكونها صديقة للبيئة، حيث تعتمد على مواد معاد تدويرها أو مستدامة، وتقلل من المخلفات والتلوث ، مضيفة أن الحرف اليدوية تساهم في حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل خضراء.

وأوضحت أن ورشة العمل تناولت عددا" من المحاور الحيوية، منها دمج الحرف اليدوية بالاستدامة والتسويق الرقمي، والحرف اليدوية بين التراث والاستدامة كمدخل لاستخدام الخامات الصديقة للبيئة، ودعم الصناعات الريفية كآليات النجاح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما تم مناقشة إعادة التدوير وإعادة الاستثمار والفرص الجديدة داخل الاقتصاد الدائري، وإعادة تدوير المخلفات العضوية لإنتاج السماد لزراعة الخضروات والفاكهة الاورجانيك، والإدارة المستدامة للمخلفات البلاستيكية والحد من تغير المناخ.