توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

أكدت مديريات التربية والتعليم ، أن الطالب في المرحلة الإعدادية ، يعتبر ناجحا إذا حصل على 30 % على الأقل من درجة امتحان الفصل الدراسي الثاني في كل مادة من مواد الامتحان، وإذا لم يحقق ذلك يعتبر ذلك رسوبا فنيا للطالب

وقالت مديريات التربية والتعليم ، لنجاح الطالب في العام الدراسي الحالي ، في المادة لابد من حصوله على 30 % على الأقل من درجة امتحان الفصل الدراسي الثاني في كل مادة من مواد الامتحان ، بالإضافة إلى حصوله على 50% على الأقل من الدرجة العظمى للمادة

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، تفاصيل عاجلة بشأن نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة التي ينتظرها جميع الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر .

حيث قالت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة التفاصيل التالية لطمأنة الطلاب وأولياء الأمور بشأن نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة :

سيتم إعلان نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة في أماكن واضحة وآمنة داخل المدارس من خلال لوحات إعلانات زجاجية بعيدا عن ايدى الجميع للحفاظ عليها

تم التشديد على عدم تحصيل أي مبالغ مالية مقابل استخراج شهادات نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة ، تخفيفًا عن أولياء الأمور، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.

من المقرر أن تظهر قريباً نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

وسوف تصدر مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بيانا رسمياً للإعلان عن ظهور نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي قريباً .

يمكن لمن يهمه الأمر الوصول إلى رابط نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

رابط نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي .. خطوات الاستعلام

ادخل على رابط نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

اكتب الرقم القومى

حدد المرحلة الدراسية

حدد الصف الدراسى

حدد العام الدراسى

حدد الفصل الدراسى

اضغط على عرض النتيجة

موعد نتيجة صفوف النقل 2026

موعد نتيجة صفوف النقل 2026 ،لم يتم إعلان يوم أو تاريخ محدد له حتى الآن في أي من مديريات التربية والتعليم الموجودة على مستوى الجمهورية ، ولكن من المتوقع إعلانها قريباً

نتيجة صفوف النقل 2026 .. هل يتولى وزير التعليم اعتمادها؟

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة صفوف النقل 2026 ، لا تحتاج إلى اعتمادها رسميا من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : نتيجة صفوف النقل 2026 يتم إعلانها مباشرة في المدارس بمجرد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كل مدرسة .