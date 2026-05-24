رئيس وزراء بريطانيا: نحتاج اتفاقًا يضمن فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب

أكد رئيس الوزراء البريطاني أهمية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يساهم في إنهاء الحرب ويدعم استقرار المنطقة، مشددًا على ضرورة استمرار فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية.

وقال، وفق ما نقلته قناة «إكسترا نيوز»، إن بلاده ترحب بالتقدم المحرز في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، معتبرًا أن الحلول الدبلوماسية تمثل المسار الأمثل لخفض التوترات الحالية.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني على ضرورة عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكدًا أن المجتمع الدولي مطالب بضمان أمن المنطقة وحماية الممرات البحرية الحيوية.