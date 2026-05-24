برلماني: تحركات حكومية جادة لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين

ثمن النائب أحمد سمير، تحركات رئيس الوزراء و وزير الاستثمار بشأن التحركات الجادة لتوسيع التعاون مع الشركات الدولية وتعزيز جهود الترويج التجاري، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعكس رؤية الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني.



وأوضح “سمير” في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن الدولة تتحرك بخطى جادة لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في زيادة معدلات التصدير وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب دعم خطط التنمية وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وشدد عضو الشيوخ على ضرورة لتنسيق المستمر بين الحكومة ووزارة الاستثمار يعكس اهتمام الدولة بتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري ويدعم خطط التنمية المستدامة.

جاء ذلك بعد أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة.

وخلال اللقاء، قدّم الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضاً شاملاً تضمن أبرز ملفات تحرك الوزارة خلال الفترة الأخيرة؛ حيث أوضح الوزير محاور خطة عمل الوزارة التي عُرضت أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.



مؤكداً أن الإستراتيجية الحالية ترتكز على تبني سياسات استثمارية وتجارية واقعية وقابلة للتنفيذ لتغيير الواقع الميداني، مع وضع تحسين تجربة المستثمر، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل مستويات التدخل البشري في مقدمة الأولويات لخلق بيئة أعمال تنافسية تدعم نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية.