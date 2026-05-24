نائب رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة عيد الأضحى المبارك

بعث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أعرب خلالها عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات لفضيلته بهذه المناسبة المباركة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى الأزهر الشريف قيادةً وعلماء وطلابًا، وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وأكد الدكتور حسين عيسى تقديره الكبير للدور الوطني والديني الذي يضطلع به الأزهر الشريف في نشر قيم الوسطية والاعتدال وتعزيز مفاهيم التسامح والسلام، ومواصلة أداء رسالته التاريخية في خدمة قضايا الأمة الإسلامية والإنسانية.