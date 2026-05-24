أخبار العالم

تسريبات تكشف بنود اتفاق ترامب وإيران.. وملف النووي مؤجل

فرناس حفظي

كشفت تقارير أمريكية عن ملامح اتفاق “وشيك” بين الولايات المتحدة وإيران، يهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، وإعادة فتح مضيق هرمز، مقابل انخراط طهران في مفاوضات جديدة بشأن برنامجها النووي.

وبحسب موقع “أكسيوس”، فإن مسودة الاتفاق، التي لم تُعتمد نهائيا بعد، تنص على توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، تشمل إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة من دون فرض رسوم عبور، مع التزام إيران بإزالة الألغام التي زرعتها في الممر البحري.

وفي المقابل، ستقوم واشنطن برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، ومنح طهران إعفاءات محددة من العقوبات بما يسمح لها ببيع النفط بحرية خلال فترة التهدئة.

وتتضمن المسودة كذلك:

تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا قابلة للتمديد.

التزام إيران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.

بدء مفاوضات جديدة حول وقف تخصيب اليورانيوم والتخلص من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.

بحث رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ضمن اتفاق نهائي قابل للتحقق.

بقاء القوات الأمريكية التي تم حشدها مؤخرًا في المنطقة طوال فترة التفاوض.

إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

ووفقًا لمصدرين مطلعين، قدمت إيران عبر الوسطاء تعهدات شفهية بشأن تعليق عمليات التخصيب والتخلي عن جزء من مخزونها من اليورانيوم المخصب، إلا أن طهران لم تؤكد رسميًا تلك التفاصيل.

في المقابل، أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحفظات على بعض بنود الاتفاق، خاصة ما يتعلق بإنهاء الحرب في لبنان، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد مسئول أمريكي أن الاتفاق لن يمنع إسرائيل من التحرك عسكريًا إذا حاول حزب الله إعادة التسلح أو استئناف الهجمات، مشددًا على أن إدارة ترامب تسعى لتحقيق توازن بين مصالح إسرائيل واستقرار الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.

في الوقت نفسه، حذر مسئولون أمريكيون من أن الاتفاق قد ينهار قبل انتهاء مهلة الستين يومًا إذا رأت واشنطن أن إيران لا تتعامل بجدية مع المفاوضات النووية.

منة فضالي و إدوارد

